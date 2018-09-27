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Мертвые туши и смрад. Охотник рассказал о борьбе с чумой свиней

28.09.2018 17:35 — Разное | Партизан  
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Эпидемия африканской чумы свиней в Европе затронула и Беларусь: уничтожались и домашние свиньи, и дикие кабаны, которые являются переносчиками болезни.

Эффективно ли такое решение проблемы и не приведет ли оно в итоге к росту неприятностей? Об этом и другом Светлана Калинкина беседовала с журналистом и охотником Александром Очеретным в программе «Разговор дня» на телеканале Белсат

На днях в Беларуси начали действовать новые правила охоты. Изменились правила транспортировки оружия, расширен список птиц, на которых разрешена охота. 

Между тем, определенные проблемы, которые существуют в сфере регулирования охоты, до сих пор не решены. Не в последнюю очередь это касается и решения проблем распространения африканской чумы свиней, которую переносят дикие кабаны. Пока животных просто отстреливают.

«Достичь чего-то стрельбой невозможно, – высказал свое мнение Александр Очеретный. – Похоже, чиновники схватились за голову: «Надо что-то делать. Давайте стрелять». Вот и понеслось. И ладно бы стрельба, но этих вот добытых диких кабанов стреляют «на яму». Их мясо нельзя употреблять. Их действительно тянут в яму, я сам этим занимался. Ужасное зрелище: эти цистерны, которые стоят в лесу, переполнены тушами, этот смрад, который охватывает пару гектаров леса… И на мой взгляд все это не имело смысла».

Отстрел диких кабанов неэффективен в первую очередь из-за того, что животные свободно перемещаются между Беларусью, Россией, Литвой, Польшей и другими странами. За короткий срок кабан может преодолеть даже несколько тысяч километров.


Также в программе обсуждались темы:

Откуда происходят белорусские чупакабры;
Действительно ли иностранцам продают лучшие места для охоты;
Чем опасны деревенские охотники с гончими;
Стоит ли белорусам беспокоиться из-за нападения медведей.

 
 
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Эпидемия африканской чумы свиней в Европе затронула и Беларусь: уничтожались и домашние свиньи, и дикие кабаны, которые являются переносчиками болезни.
 
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