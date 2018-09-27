Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, по северо-востоку - от нуля до плюс 2. Днем будет 8-14 градусов тепла.
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Кратковременные дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 29 сентября
28.09.2018 18:30 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, по северо-востоку - от нуля до плюс 2. Днем будет 8-14 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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