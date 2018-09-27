В Могилеве пристройка лоджий в доме во время капремонта обернулась выбитыми стенами

Жители пятиэтажки по улице Орловского в Могилеве боятся, что им на голову может упасть кирпич. И не один. В хрущевке с началом капремонта жильцам предложили пристроить лоджии на первых этажах. Люди согласились, рассчитывая на дополнительные квадратные метры. Лоджии сдали, но, по словам жильцов, в полуразобранном состоянии, и теперь стоит вопрос о том, что нужно ремонтировать вроде бы только что «отремонтированное», сообщает ОНТ .

К безрезультатным диалогам с коммунальниками Наталья Саранкова уже привыкла. Если раньше мысль о лоджии, которую специалисты сами предложили пристроить к ее небольшой квартире на первом этаже, радовала, сегодня дополнительные метры — исключительно повод для конфликта.

— Мы добились капремонта, мы добивались этого лет 20. Вот что нам сделали. Выбиты стены, все выбито, трещины. И никто ничего не собирается делать. Поменяли окно на балконную раму, и все это в таком состоянии уже месяц, месяц мы так живем, — говорит женщина.

Лоджии, уверены жильцы, — разменная монета в вопросах капремонта. Пока он очевидно нужен, но ресурса нет — людям предлагают начать с балконов. Такой небольшой бонус, кстати, экспериментальный. Лоджии пристраивают только к пятиэтажкам и только в Могилеве. Нигде в Беларуси этого больше нет. Идея хорошая, проблемы только с качеством. По словам жильцов, в этом вопросе строители пеняют на возраст самих домов. Мол, зданиям 50 лет, вот стены и не выдерживают. Равно как и канализация в подвале.

— Как только идут дожди, постоянно протекает фундамент, постоянно вода стоит, — говорит Виталий Тимофеев.

Галина Кондратьева подтверждает: «Все стекает с крыши в подъезд. Пока нет никаких результатов».

Официально в доме на Орловской уже идет капремонт. Но, кроме лоджий, пока ничего не делают. Обновить одну такую хрущевку бюджету обходится приблизительно в 800 тысяч рублей. Поэтому одновременно ремонтируют не так много домов — 153 во всем регионе.

Заместитель начальника управления ЖКХ Могилевского облисполкома Татьяна Тихоновская говорит, что срок капитального ремонта определяется финансированием, и в среднем он составляет до 3,5 месяца. В рамках капитального ремонта выполняются работы по ремонту конструктивных элементов — это кровли, фасады, отмостки, а также инженерные системы.

И если это стандарт на уровне страны, то в каком порядке ремонтировать дома — решают на местах. А скорость работ и вовсе зависит от конкретных подрядчиков. И со сроками решения проблем дома на Орловского получилось определиться 27 сентября.

— Будет производиться ремонт полностью стены, снимем радиатор, сделаем стенку и навесим назад радиатор. Подрядчик сейчас об этом уведомлен, и в кратчайшие сроки все будет устранено, — пояснил ведущий инженер управления коммунальных предприятий Могилевского горисполкома Дмитрий Турута.

Решение всех остальных проблем, уверяют подрядчики, предусмотрены в проекте капремонта, который уже начался, но вступит в активную фазу, как только разберутся с лоджиями. Дом специалисты обещают обследовать еще раз, найти проблемные места и начать работу уже на следующей неделе.