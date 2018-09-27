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Виктор Мартинович: Особая черта белорусов - ненависть к себе

28.09.2018 17:45 — Разное | UDF  
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Виктор Мартинович
Ивана Шило уволили из "Белсата" после публикации фотографии, которая демонстрировала не оскорбление президента Польши, а ошибку службы протокола. Такое у меня сложилось мнение. Но что здесь существенно - сразу после этого происшествия в Фейсбуке, Телеграмме и Твиттере начали множиться записи очень интересного характера. Записи о том, что во всем виноваты белорусы, Беларусь и белорусскость.

Причем - что существенно - "белорусов" в качестве полудурков, позорных, нецивилизованных, людей, из карманов которых торчит солома, вспоминали как те, что были за Ивана Шило, считая, что руководство канала перестаралось с реакцией, так и те, кто был категорически против Шило. Последние вспоминали "белорусскость" как причину "нецивилизованности" совершенного Иваном поступка, его неуважения к корпоративной этике, его недобросовестности и т.д. Что здесь очень принципиально - и первую, и вторую партию составляли белорусы же.

И вот мне сложно вспомнить здесь каких-то других объединенных цветом паспорта товарищей, которые, посмотрев, как в другой стране что-то непонятно и поспешно сделали с их сородичем, начали бы писать то, что писалось.

Мол, "человека из Беларуси можно вывезти, а Беларусь из человека - нет".

Начинали бы топтаться по пороках всех остальных зарубежных проектов с участием белорусов и находить в них несовершенства не в результате бытия за рубежом или поиска денег, или, наконец, ошибок отдельных лиц (такие можно исправить). Но, но. Причиной упадка всего на свете объявлялась причастность к этому всему белорусов.

И мне интересно: что эти комментаторы подразумевают под порочной "белорусскостью"? Особый склад характера? Врожденный, на всю нацию распространенный комплекс Шарикова?

Что они точно имеют в виду, когда говорят, что "здесь в каждом сидит Лукашенко"? Может быть, то, что Лукашенко действительно выбрали те 86%? Или, может, что мы все будем всегда вести себя, "как Лукашенко"? Заметим, кстати, что люди, которые опускаются до вот таких аргументов, Лукашенко обычно не любят. И тычут тем Лукашенко в глаза именно чтобы оскорбить всех остальных. И вот у меня к ним вопрос: когда он, Лукашенко, по их мнению, повляется в белорусе? Просто по факту рождения? Или, может, в момент поступления в школу? Получения паспорта? А если человек в Беларуси не родился, ходил в приличный детский сад где-нибудь в Берлине, то он уже и не способен будет делать зло? Он всегда будет хорошенький, как Дед Мороз в рекламе "Кока-колы"?

Но если вы читаете не только tut.by, вы видите, что "включать белорусов" в том оскорбительном смысле, который вкладывается в стоны о "порочности здешнего", свойственно не только руководству крупных демократических стран, но и даже бывшим иконам местной хипстоты. Вспомним, например, поведение Илона Маска во время ситуации с детьми, что застряли в тайской пещере (и другие шаги Маска за последние 6 месяцев), и поймем, что обман, глупость, обман, тупость - не только наши национальные болезни.

Не белорусы придумали зло, вы себе представьте! Пороки образовались до того момента, когда народ наш появился на этой земле.

Как я уже говорил, к этим спекулятивным обобщениям относительно белорусов легитимно могут приходить только белорусы. Ведь если это поляк говорит: "Белорусы не умеют работать или работают так, будто им не нужны деньги", - так мы ему это обязательно не простим. А нашим, домашним, не только можно, но и нужно. Негативый пост белоруса о белорусах вызывает тонну лайков и миллион репостов.

Потому что - будем честными: мы не любим ни свою страну, ни свое государство, ни даже город, в котором живем.

Но вот что: когда мы в нынешнем состоянии страны, государства и города обвиняем "белорусскость", мы, получается, на самом деле обвиняем самих себя. Ведь это же все сделали мы, не кто-то пришлый. Не было такого, чтобы пришли русские, или литовцы, или украинцы, сделали хороших белорусов дурковатыми белорусами, ушли, и мы остались такими навсегда. Да, Беларусь много страдала последние два века, вспомните хотя бы ночь расстрелянных поэтов, но есть ли в мире нация, которая не страдала? Какую нацию не обижали, так же без права прохрипеть свою правду миру? Или рассказать вам о геноциде армян - факт, который до сих пор не имеет международного признания? Но попробуйте при армянине сказать плохое или об армянах, или о типичном армянине. Вас будет выискивать вся диаспора. Что принципиально, случится это даже тогда, когда вы сами - армянин.

Смотрите: мне тоже очень не нравится, что в Минске объявлена ​​война деревьям, что масштабы уплотнения дворов в центре можно сравнить разве с расселением "буржуйских" квартир на коммунальное жилье в Москве 1920. Мне также трудно читать о том, что каждый день у нас происходит какой-то новый арест. Причем в существенном количестве случаев "берут" человека, который почему-то абсолютно безнаказанно, годами, присваивал сотни тысяч долларов народных денег. Мне не нравятся и "мелочи" вроде той ситуации, что сложилась с вывеской в ​​честь провозглашения БНР. Люди не стали проводить шествие 25 марта, так как кому-то пообещали, что вывеска будет, потом они собирали деньги на то, чтобы переписать слова на ней с тарашкевицы на наркомовку, и вот - тыц! - вывески опять НЕТ, причем с формулировками, которые можно в очередной раз назвать "очень белорусскими".

Но все эти пороки города и мира вытекают отнюдь не из того, что мы - белорусы. Белорусы не хуже других. Работящие. Мы цивилизованные. Мы не швыряем шелуху семечек под ноги и не оставляем еду на сиденьях на вокзале. Мы не горланим, обпившись пивом в гостиничных коридорах, мы обходительные и заботимся о своем.

Не надо путать пороки системы и людей, которые в той системе живут. Если вы мне скажете, что у этих людей сохранились хоть какие-то способы влияния на стратегию этой системы, упомяните, например скорость, с которой были собраны деньги на доску в честь БНР. А теперь перечитайте официальное обоснование ее отсутствия.

У всего вышеназванного есть научное название: ксенофобия. Только придумали этот термин, чтобы описать агрессию, направленную на других. Наше оскорбление направленно на таких, как мы. То есть это "автоксенофобия". И я даже не знаю, кто здесь больший извращенец, ксенофоб или автоксенофоб.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
Теги: Минск
 
 
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