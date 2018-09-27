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Финт трубой. Иранская нефть для белорусских НПЗ - блеф или выход?

28.09.2018 17:34 — Разное | UDF  
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Традиционно в торге с Москвой по нефти Минск всегда делает один нехитрый, но вполне логичный маневр - демонстрирует наличие альтернативного поставщика. Венесуэла, Азербайджан, Казахстан, Иран... По ряду причин в 2018г. была актуализирована иранская альтернатива.

В начале августа иранское агентство Mehr со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в РБ Мостафу Овейси сообщило, что «Тегеран и Минск договорились об обмене нефтепродуктов на промышленную технику». 7 сентября председатель Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани по итогам общения с президентом РБ заявил, что «как раз один из аспектов нашего торгово-экономического сотрудничества касается нефти». Впрочем, августовский анонс промышленно-нефтяного бартера между Ираном и Беларусью МИД РБ сдержанно и немногословно опроверг.

20 сентября в обсуждение белорусско-иранского нефтяного альянса включились сторонние эксперты. Белорусский сегмент российского ИА «Спутник» опубликовал добрый совет директора департамента анализа и прогнозирования глобальных рынков нефти Thomson Reuters Шакила Бега: «Беларусь мало добывает нефти и много перерабатывает. Это приводит к тому, что страна вынуждена много сырья импортировать. Предприятия играют на той марже, которую имеют от нефтепереработки и конечной продукции, проданной за рубеж». В результате этой аналитической операции британский эксперт приходит к любопытному выводу: «Хорошей возможностью для Беларуси могла бы быть переработка нефти из Ирана. Но здесь стоит вопрос логистики, как доставлять иранскую нефть в страну». Затем Шакил Бег многозначительно заявляет, что «в курсе переговоров между Ираном и Россией о поставках сырья на российский рынок». Короче, вы поняли: иранская нефть поставляется в РФ, а оттуда - на белорусские НПЗ.

Справка «БелГазеты». В 2017г. в РБ были поставлены две партии иранской нефти - 600 и 800 тыс. баррелей. - сначала танкером до Одессы, затем по железной дороге на Мозырский НПЗ.

Далее начинаются прикладные вопросы логистики: «Беларусь могла бы найти какие-либо пути поставки, возможно, по железной дороге или с помощью трубы. Эта нефть высокого качества, и белорусские НПЗ могли бы получить высокую маржу». Однако г-н Бег не скрывает, что предложенная им схема в любом случае потребует договоренности с Москвой о маршруте и условиях транзита. И, если трезво взглянуть на вещи, Кремль при таком сценарии сохраняет определенную степень контроля над отечественной «нефтянкой».

Гарантия высокой маржинальности предложенной Шакилом Бегом схемы поставок - санкции администрации президента США Дональда Трампа против Ирана: первый пакет вступил в силу 6 августа, второй ожидается 4 ноября и предположительно будет включать ограничения на импорт иранской нефти. Financial Times пишет, что Вашингтон намерен гибко подойти к проблемам союзников, ранее импортировавших иранскую нефть, и даже помочь с компенсацией части потерь. Американские санкции нацелены не столько на Иран, сколько на Китай, ЕС и Индию, рынок которой США намерены частично расчистить для себя. Соответственно, Тегеран очень заинтересован в том, чтобы компенсировать потерянное на прежних рынках за счет альянсов с новыми партнерами.

Справка «БелГазеты». По предварительным расчетам Bloomberg, с апреля 2018г. экспорт иранской нефти упал на 35%. В августе поставки иранской нефти за рубеж уменьшились до 2,1 млн. баррелей в сутки (б/с), достигнув минимума за период с марта 2016г. Курс реала к доллару с начала 2018г. снизился на 60%. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в июле 2018г. нефтедобыча в Иране снизилась на 40 тыс. б/с по сравнению с июнем - до 3,75 млн. б/с, экспорт нефти - на 90 тыс. б/с, до 2,19 млн. б/с. О прекращении поставок из Ирана в связи с санкциями заявили такие крупные потребители нефти, как Южная Корея, Япония, Франция. Еврокомиссия в мае 2018г. выпустила блокирующий санкции регламент, позволяющий европейским компаниям в судебном порядке компенсировать ущерб от санкций и признающий юридически ничтожными на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций.

В общем, мало кто удивится тому, что накануне саммита в Сочи замгендиректора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Сергей Гриб на международной конференции «Рынок нефтепродуктов и газа РБ: производство, трейдинг, розница» позитивно оценил опыт Беларуси в поиске альтернативных поставщиков: «Мы поставляли не только иранскую нефть, но и азербайджанскую, венесуэльскую. Логистические решения в части поставок есть... Доставить нефть в Беларусь не проблема, а для завода не проблема ее переработать». Как говорится, будет иранская нефть - не откажемся: от добра добра не ищут.

Риск попасть под раздачу в связи с санкциями, видимо, все-таки имеется, однако резкое неприятие американских ограничений в отношении Ирана со стороны ЕС, заинтересованного в иранской нефти и исправно покупающего белорусские нефтепродукты, говорит о многом и создает определенную страховку для подобной бизнес-схемы. Главное - конструктивно смотреть на вещи и прислушиваться к прорывным советам британских аналитиков, которые ранее, по-видимому, уже насоветовали что-то подобное россиянам.

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно в торге с Москвой по нефти Минск всегда делает один нехитрый, но вполне логичный маневр...
 
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