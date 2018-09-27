Финт трубой. Иранская нефть для белорусских НПЗ - блеф или выход?





В начале августа иранское агентство Mehr со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в РБ Мостафу Овейси сообщило, что «Тегеран и Минск договорились об обмене нефтепродуктов на промышленную технику». 7 сентября председатель Собрания исламского совета Иранапо итогам общения с президентом РБ заявил, что. Впрочем, августовский анонс промышленно-нефтяного бартера между Ираном и Беларусью МИД РБ сдержанно и немногословно опроверг.20 сентября в обсуждение белорусско-иранского нефтяного альянса включились сторонние эксперты. Белорусский сегмент российского ИА «Спутник» опубликовал добрый совет директора департамента анализа и прогнозирования глобальных рынков нефти Thomson ReutersВ результате этой аналитической операции британский эксперт приходит к любопытному выводу:. Затем Шакил Бег многозначительно заявляет, что. Короче, вы поняли: иранская нефть поставляется в РФ, а оттуда - на белорусские НПЗ.В 2017г. в РБ были поставлены две партии иранской нефти - 600 и 800 тыс. баррелей. - сначала танкером до Одессы, затем по железной дороге на Мозырский НПЗ.Далее начинаются прикладные вопросы логистикиОднако г-н Бег не скрывает, что предложенная им схема в любом случае потребует договоренности с Москвой о маршруте и условиях транзита. И, если трезво взглянуть на вещи, Кремль при таком сценарии сохраняет определенную степень контроля над отечественной «нефтянкой».Гарантия высокой маржинальности предложенной Шакилом Бегом схемы поставок - санкции администрации президента США Дональда Трампа против Ирана: первый пакет вступил в силу 6 августа, второй ожидается 4 ноября и предположительно будет включать ограничения на импорт иранской нефти. Financial Times пишет, что Вашингтон намерен гибко подойти к проблемам союзников, ранее импортировавших иранскую нефть, и даже помочь с компенсацией части потерь. Американские санкции нацелены не столько на Иран, сколько на Китай, ЕС и Индию, рынок которой США намерены частично расчистить для себя. Соответственно, Тегеран очень заинтересован в том, чтобы компенсировать потерянное на прежних рынках за счет альянсов с новыми партнерами.По предварительным расчетам Bloomberg, с апреля 2018г. экспорт иранской нефти упал на 35%. В августе поставки иранской нефти за рубеж уменьшились до 2,1 млн. баррелей в сутки (б/с), достигнув минимума за период с марта 2016г. Курс реала к доллару с начала 2018г. снизился на 60%. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в июле 2018г. нефтедобыча в Иране снизилась на 40 тыс. б/с по сравнению с июнем - до 3,75 млн. б/с, экспорт нефти - на 90 тыс. б/с, до 2,19 млн. б/с. О прекращении поставок из Ирана в связи с санкциями заявили такие крупные потребители нефти, как Южная Корея, Япония, Франция. Еврокомиссия в мае 2018г. выпустила блокирующий санкции регламент, позволяющий европейским компаниям в судебном порядке компенсировать ущерб от санкций и признающий юридически ничтожными на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций.В общем, мало кто удивится тому, что накануне саммита в Сочи замгендиректора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Сергей Гриб на международной конференции «Рынок нефтепродуктов и газа РБ: производство, трейдинг, розница» позитивно оценил опыт Беларуси в поиске альтернативных поставщиков:Как говорится, будет иранская нефть - не откажемся: от добра добра не ищут.Риск попасть под раздачу в связи с санкциями, видимо, все-таки имеется, однако резкое неприятие американских ограничений в отношении Ирана со стороны ЕС, заинтересованного в иранской нефти и исправно покупающего белорусские нефтепродукты, говорит о многом и создает определенную страховку для подобной бизнес-схемы. Главное - конструктивно смотреть на вещи и прислушиваться к прорывным советам британских аналитиков, которые ранее, по-видимому, уже насоветовали что-то подобное россиянам.