А вы заплатили налоги?

Управление по работе с плательщиками по Ганцевичскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Барановичскому району напоминает, что 15 ноября 2018 года истекает срок уплаты земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за землю и предлагает в целях равномерного распределения семейного бюджета уплачивать причитающиеся платежи заблаговременно либо поэтапно частями.





Если по каким-либо причинам Вы не получили либо утеряли извещение на уплату данных платежей, а в собственности имеете недвижимое имущество, земельные участки и в тоже время не относитесь к категориям граждан, имеющим льготы по уплате имущественных платежей, рекомендуем обратиться в управление по работе с плательщиками по Ганцевичскому району по адресу: г.Ганцевичи, ул.Заводская, 16-а, каб. №6, тел. (01646) 27997, 26937,27388.

Уплату налогов можно произвести наличными денежными средствами в отделениях банка и почтовой связи, в том числе и налоговом органе, а также безналичным путем, используя банковскую карточку, с помощью платежно-справочных терминалов РУП «Белпочта» и инфокиосков ОАО «Беларусбанк», а также через Интернет-банкинг.

Граждане, индивидуальные предприниматели обязаны подать в налоговый орган по месту нахождения земельного участка письменное уведомление о возникновении (утрате) в течение года права на льготы по арендной плате за земельный участок (долю в праве аренды на земельный участок) не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения (утраты) права на льготу.

Управление по работе с плательщиками по Ганцевичскому району инспекции МНС по Барановичскому району.

(Visited 1 times, 1 visits today)