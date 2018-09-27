В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей





Торжественно-праздничные мероприятия прошли в агрогородке Заболоть, горпоселке Радунь и райцентре Вороново.











Много теплых слов в адрес самых мудрых и востребованных в нашей повседневной жизни людей было сказано и в Беняконском центре культуры и досуга. Председатель сельисполкома Тадеуш Тупко пожелал собравшимся сельчанам здоровья, поблагодарил за активное участие в жизни агрогородка и выразил надежду, что их опыт и трудолюбие еще многие годы будут служить добрым примером для молодежи. Хорошее настроение собравшимся подарили солисты Надежда Лисовская, Регина Болдовская, Ольга Толкач, Иван Бенкевич и Андрей Марукевич. Современные мелодии никого не оставили равнодушными. И вот задорно, как когда-то в молодости, пустились в танцы Бронислава Гиневич и Станислав Анюховский, а потом и все участники торжества. Молодцы!





























