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В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей

28.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей

Торжественно-праздничные мероприятия прошли в агрогородке Заболоть, горпоселке Радунь и райцентре Вороново.


В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей
В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей

Много теплых слов в адрес самых мудрых и востребованных в нашей повседневной жизни людей было сказано и в Беняконском центре культуры и досуга. Председатель сельисполкома Тадеуш Тупко пожелал собравшимся сельчанам здоровья, поблагодарил за активное участие в жизни агрогородка и выразил надежду, что их опыт и трудолюбие еще многие годы будут служить добрым примером для молодежи. Хорошее настроение собравшимся подарили солисты Надежда Лисовская, Регина Болдовская, Ольга Толкач, Иван Бенкевич и Андрей Марукевич. Современные мелодии никого не оставили равнодушными. И вот задорно, как когда-то в молодости, пустились в танцы Бронислава Гиневич и Станислав Анюховский, а потом и все участники торжества. Молодцы! 


В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей
В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей
В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей
В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей
В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей
В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей
В рамках декады «Золотой возраст» сегодня на Вороновщине продолжилось чествование пожилых людей

 
 
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Торжественно-праздничные мероприятия прошли в агрогородке Заболоть, горпоселке Радунь и райцентре Вороново. Много теплых слов в адрес самых мудрых и...
 
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