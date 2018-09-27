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Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилей

28.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Торжества в честь 60-летнего юбилея в Гродненском государственном медицинском университете открыла Республиканская научно-практическая конференция с международным участием. 

Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилей

Мероприятие собрало десятки гостей из Беларуси, России и Казахстана,  на секционных заседаниях прозвучали свыше 60 докладов. Среди выступающих – именитые ученые, представители республиканских научно-практических центров, медицинских университетов страны и зарубежья. 

 За последние годы Гродненский медицинский университет значительно продвинулся в развитии образовательных технологий, – рассказал в интервью журналистам перед началом конференции ректор ГрГМУ, член-корреспондент НАН  Беларуси, член Совета Республики Национального собрания Республики беларусь Виктор Снежицкий. – Главный тренд – развитие симуляционного образования. Для этих целей мы создали симуляционный центр, где студенты нарабатывают практические навыки, изучают особенности проведения различных операций, манипуляций, учатся работать скальпелем

Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилей

Среди важных достижений вуза – открытие факультета повышения квалификации и переподготовки и кафедры общей врачебной практики. В научной сфере в вузе много внимания уделяют развитию фундаментальных наук. В университете работают 23 клинические кафедры, каждая из них развивает свои  проекты и программы. На разработке новых научных проектов будут сконцентрированы усилия созданного в Гродно научно-образовательного кластера, в который вошли медуниверситет, Институт биохимии биологически активных соединений, областные кардиоцентр, перинатальный центр и инфекционная больница. 

Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилей

Поздравить альма-матер с юбилеем и выступить в секционных заседаниях приехали выпускники вуза из разных стран. Среди них – академик Российской академии наук Александр Разумов. 

 В 1968 году, окончив четыре курса Гродненского медицинского института, получил предложение продолжить учебу на военно-медицинском факультете Саратовского медицинского института.  До сих пор с благодарностью вспоминаю вуз, который привил способность аналитически подходить к тому, что связывает те или иные процессы и явления в медицине, – рассказал академик. 

Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилей

Александр Разумов – основатель нового направления медицинской науки и практического здравоохранения – восстановительной медицины. 

– Сегодня медицинская реабилитация, восстановительная медицина, физиотерапия получили бурное развитие, но не как самостоятельно развивающиеся направления, а как использующие достижения других наук – органической, неорганической химии, биофизики, физической химии, бионики. Нужно по-новому переосмыслить роль и значение восстановительной медицины. В своем выступлении на конференции поделюсь наработками и наблюдениями в этой сфере, – отметил Александр Разумов. 

Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилей

Интерес у аудитории вызвал доклад директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Олега Суконкина, посвященный скринингу и раннему выявлению онкологических заболеваний.  Во время работы секций было сделано более сотни докладов. 

Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилей

Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилей

Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилейСергей Вольф, проректор по научной работе, доктор медицинских наук, профессор: 
–  Окончил военно-медицинский факультет при Куйбышевском медицинском институте. Когда ушел с военной службы,  поступил в аспирантуру тогда еще Гродненского  мединститута. С этого и начался мой путь в науку. Занимался научными исследованиями и разработками, научными проектами. 
Защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Сейчас, работая в должности проректора по научной работе, приходится больше времени уделять вопросам организации научно-исследовательской работы в вузе. 

В университете работают 159 доцентов и 42 профессора,  активно развиваются 15 научно-педагогических школ по основным направлениям медицинской науки. Ведется подготовка работников высшей квалификации по 32 специальностям в аспирантуре и 10 в докторантуре. 

За последние пять лет сотрудниками университета защищено и утверждено ВАК 8 докторских и 89 кандидатских диссертаций. Выполнены 369 научно-исследовательских работ, входящих в 17 научных и научно-технических программ, 16 заданий и более 20 договоров на выполнение научно-исследовательских работ. По результатам научных исследований в Министерстве здравоохранения  утверждено 108 инструкций по применению, получено 4 регистрационных удостоверения на изделия медицинского назначения, которые разрешены к производству, реализации и медицинскому применению. Получены 145 патентов на изобретения, 28 – на полезную модель и 2 – на товарный знак. Опубликовано более 4,5 тысячи научных публикаций, из которых 355 монографий и книжных изданий. 

Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилейПетр Гарелик, заведующий кафедрой общей хирургии, доктор медицинских наук, профессор: 
– С 1998 по 2010 год был ректором  университета. За эти годы удалось многое сделать для родного вуза, который некогда окончил и  в котором прошел путь от клинического ординатора до руководителя. При назначении заведующих кафедрами, деканов, проректоров делал ставку на молодых. В большей степени для них и в целом для всего коллектива института стало важной вехой создание совета по защите диссертаций. 

Научная работа, учебный процесс, лечебная практика были под пристальным вниманием комиссии, когда в 2000 году институт проходил аккредитацию на право быть университетом. Учредили звание “Почетный доктор Гродненского государственного медицинского университета”, которое по сей день присваивается людям, внесшим большой вклад в развитие вуза. Первыми в городе создали портретную галерею профессоров. Министерство образования одобрило издание нами учебников, и наши студенты могут учиться по книгам своих преподавателей. Более того, учебник под моей редакцией на столах студентов России, Казахстана и Украины. Преподавание на английском языке привлекло больше иностранных студентов. А наши студенты в свою очередь стали ездить на практику в лучшие клиники Польши и Германии. 

Приятно видеть, как вуз развивается дальше: открыта  первая лаборатория практических навыков. В университет из года в год приходят умные и пытливые ребята. Им очень повезло: сейчас вуз  на пике своего развития. 

Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилей
Геннадий Мармыш, декан лечебного факультета, доктор медицинских наук, профессор: 
— 40 лет моей сознательной жизни связаны с родной аlma mater, и начинались они для меня с радостной ноты: пятерка по профильному предмету при поступлении. Тогдашний ректор Дмитрий Андреевич Маслаков таких счастливчиков пригласил к себе и  лично поздравил.  Учился легко и с удовольствием. А после окончания вуза поехал в Слонимскую ЦРБ, где освоил все самые сложные операции.  Ректор Маслаков не забывал бывших студентов, которых считал способными к науке. По его настоянию вернулся в Гродно в родной университет. Всегда с благодарностью вспоминаю своего учителя профессора Ивана Яковлевича  Макшанова, который, считаю, «вылепил» меня как настоящего хирурга и ученого. Прежде чем взять на кафедру, беседовал более трех часов. Научная карьера сложилась успешно благодаря тому, что удалось найти «свою» тему в хирургии.  Стал автором  406 научных и методических работ, соавтором двух учебников, один из них – первый  национальный учебник «Общая хирургия» в двух томах.  

Практически каждый день бываю в больнице. По духу был и остаюсь прежде всего хирургом. Хотя уже много лет как декан самого большого вузовского факультета. Способных, целеустремленных ребят сейчас стало еще больше. Помня свой путь, стараюсь их выделить и помочь. И в этом всегда находил и нахожу понимание со стороны руководства нашего университета. Нынешний ректор Виктор Александрович  Снежицкий ведет точно такую же линию – на поддержку талантов и развитие вузовской науки. На лечебном факультете сейчас почти три тысячи студентов. Повышению интереса к профессии и уровня профессиональной подготовки служат современные методики обучения, которые внедряются на факультете и в университете в целом. Посчастливилось принимать участие в создании первой в республике лаборатории практического обучения студентов. 

Гродненский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилейРуслан Якубцевич, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии: 
– Почти 20 лет в медицине, и они неразрывно связаны с университетом.  С каждым годом он открывался для меня с новой стороны. В 1994 году стал его студентом, а на третьем курсе увлекся наукой. Благодаря моему учителю профессору Владимиру Владимировичу  Спасу определился с будущей специальностью «Анестезиология и реаниматология». Работая все годы после окончания университета врачом, затем заведующим отделением, параллельно преподавал и занимался научной работой. Кандидатскую диссертацию в 2005 году защитил без отрыва от практической деятельности. Возглавив  крупное отделение областной больницы, продолжил научные исследования в должности доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии. А спустя 10 стал ее заведующим. На днях защитил докторскую диссертацию.  

Университет – это мой дом, в котором рядом со мной ставшие родными люди – преподаватели и ученики. Современные студенты очень талантливые и любознательные. Наша обязанность развить в них это, влюбить в медицину. С этой миссией университет успешно справляется. 

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Фото Михаила ИСАЧЕНКО
Екатерина ВЕСЕЛУХА, Жанна БАЙГОТ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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