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Спасатели высвободили ногу малыша, которая застряла в велосипеде
28.09.2018 — Разное | Soligorsk News
18 сентября 2018 14:16 2523
Спасатели высвободили ногу малыша, которая застряла в велосипеде
17 сентября текущего года в 18.11 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС поступило сообщение о том, что на детской площадке вблизи дома №5 по улице Набережной у ребенка застряла нога между педалью и велосипедной рамой.
К месту происшествия была направлены подразделения МЧС и карета скорой медицинской помощи. По прибытии к месту спасателями для освобождения ноги использовался механический инструмент HOLMATRO.
В ходе выяснений обстоятельств установлено, что мальчик, 2012 г.р., катаясь на своем велосипеде ущемил ногу велосипедной педалью и рамой от велосипеда. Был обследован скорой медицинской помощью, состояние хорошее.
Источник: ГПиО Солигорского ГРОЧС. Фото носит иллюстративный характер.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 сентября 2018 14:16 2523 Спасатели высвободили ногу малыша, которая...
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