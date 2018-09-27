Спасатели высвободили ногу малыша, которая застряла в велосипеде

17 сентября текущего года в 18.11 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС поступило сообщение о том, что на детской площадке вблизи дома №5 по улице Набережной у ребенка застряла нога между педалью и велосипедной рамой.

К месту происшествия была направлены подразделения МЧС и карета скорой медицинской помощи. По прибытии к месту спасателями для освобождения ноги использовался механический инструмент HOLMATRO.

В ходе выяснений обстоятельств установлено, что мальчик, 2012 г.р., катаясь на своем велосипеде ущемил ногу велосипедной педалью и рамой от велосипеда. Был обследован скорой медицинской помощью, состояние хорошее.