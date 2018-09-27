ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели высвободили ногу малыша, которая застряла в велосипеде

28.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

18 сентября 2018 14:16 2523

Спасатели высвободили ногу малыша, которая застряла в велосипеде

Автор: Эдуард Кидяев.

17 сентября текущего года в 18.11 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС поступило сообщение о том, что на детской площадке вблизи дома №5 по улице Набережной у ребенка застряла нога между педалью и велосипедной рамой.

Спасатели высвободили ногу малыша, которая застряла в велосипеде

К месту происшествия была направлены подразделения МЧС и  карета скорой медицинской помощи. По прибытии к месту спасателями для освобождения ноги использовался механический инструмент HOLMATRO.

В ходе выяснений обстоятельств установлено, что мальчик, 2012 г.р., катаясь на своем велосипеде ущемил ногу велосипедной педалью и рамой от велосипеда. Был обследован скорой медицинской помощью, состояние хорошее.

Источник: ГПиО Солигорского ГРОЧС. Фото носит иллюстративный характер.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 сентября 2018 14:16 2523 Спасатели высвободили ногу малыша, которая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзецям – бацькоўскія клопат і ўвага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика