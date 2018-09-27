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Дворец культуры г. Солигорска: новые услуги

28.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
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18 сентября 2018 13:49 3513

Дворец культуры г. Солигорска: новые услуги

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

С недавнего времени Дворец культуры г. Солигорска предлагает новый вид услуг: билеты на мероприятия, которые будут проходить в Государственном учреждении «Дворец культуры г. Солигорска», можно приобрести в сети KVITKI.BY.

Дворец культуры г. Солигорска: новые услуги

Например, уже сегодня посредством сайта kvitki.by, можно купить билеты как спектакль «Клоун и кошки!» театра Д. Куклачева, детское проекционно-лазерное шоу «Мы герои» и концерт Александра Королева «Осеннее рандеву».

Как отметила директор Государственного учреждения «Дворец культуры г. Солигорска» Оксана Куклицкая, благодаря электронной системе билеты на мероприятия, которые будут проходить во Дворце культуры, можно приобрести через единую электронную сеть касс по всей Беларуси, через Интернет на сайте www.kvitki.by.

Дворец культуры г. Солигорска: новые услуги

Между тем, билеты на культурно-массовые мероприятия по-прежнему продаются в кассе Дворца. Телефон для справок: 22-88-15 (касса).

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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18 сентября 2018 13:49 3513 Дворец культуры г. Солигорска: новые услуги ...
 
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