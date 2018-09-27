Дворец культуры г. Солигорска: новые услуги

С недавнего времени Дворец культуры г. Солигорска предлагает новый вид услуг: билеты на мероприятия, которые будут проходить в Государственном учреждении «Дворец культуры г. Солигорска», можно приобрести в сети KVITKI.BY .

Например, уже сегодня посредством сайта kvitki.by , можно купить билеты как спектакль «Клоун и кошки!» театра Д. Куклачева, детское проекционно-лазерное шоу «Мы герои» и концерт Александра Королева «Осеннее рандеву».