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Дворец культуры г. Солигорска: новые услуги
28.09.2018 — Разное | Soligorsk News
18 сентября 2018 13:49 3513
Дворец культуры г. Солигорска: новые услуги
С недавнего времени Дворец культуры г. Солигорска предлагает новый вид услуг: билеты на мероприятия, которые будут проходить в Государственном учреждении «Дворец культуры г. Солигорска», можно приобрести в сети
Например, уже сегодня посредством сайта
Как отметила директор Государственного учреждения «Дворец культуры г. Солигорска» Оксана Куклицкая, благодаря электронной системе билеты на мероприятия, которые будут проходить во Дворце культуры, можно приобрести через единую электронную сеть касс по всей Беларуси, через Интернет на сайте
Между тем, билеты на культурно-массовые мероприятия по-прежнему продаются в кассе Дворца. Телефон для справок: 22-88-15 (касса).
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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18 сентября 2018 13:49 3513 Дворец культуры г. Солигорска: новые услуги ...
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