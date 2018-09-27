Белорусская калийная компания договорилась о существенном повышении цены для Китая

В Пекине 17 сентября 2018 года в ходе заключительного раунда сложных и продолжительных переговоров с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) делегация Белорусской калийной компании во главе с генеральным директором БКК Еленой Кудрявец договорилась о контрактной цене в размере 290 долларов за тонну на условиях CFR на поставку калия в Китай по июнь 2019 года включительно.

Как сообщила пресс-служба БКК, сторонам удалось достигнуть договоренности, которая в полной мере отвечает существующим на мировом калийном рынке повышательным ценовым тенденциям.

Цена по предыдущему китайскому контракту была заметно ниже — 230 долларов за тонну. Эксперты отмечают, что впервые цена китайского контракта равна индийскому, подписанному в августе. Традиционно Китай покупал продукцию по более низкой цене.

«Соглашение о цене китайского контракта, несомненно, является очередным позитивным сигналом для калийной отрасли. Это хорошая цена, и мы уверены, что такой уровень поможет обеспечить дальнейшее поступательное развитие как рынка КНР, так и мирового рынка в целом», — отметила Елена Кудрявец.