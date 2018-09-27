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Белорусская калийная компания договорилась о существенном повышении цены для Китая
28.09.2018 — Разное | Soligorsk News
18 сентября 2018 13:30 3120
Белорусская калийная компания договорилась о существенном повышении цены для Китая
В Пекине 17 сентября 2018 года в ходе заключительного раунда сложных и продолжительных переговоров с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) делегация Белорусской калийной компании во главе с генеральным директором БКК Еленой Кудрявец договорилась о контрактной цене в размере 290 долларов за тонну на условиях CFR на поставку калия в Китай по июнь 2019 года включительно.
Как сообщила пресс-служба БКК, сторонам удалось достигнуть договоренности, которая в полной мере отвечает существующим на мировом калийном рынке повышательным ценовым тенденциям.
Цена по предыдущему китайскому контракту была заметно ниже — 230 долларов за тонну. Эксперты отмечают, что впервые цена китайского контракта равна индийскому,
«Соглашение о цене китайского контракта, несомненно, является очередным позитивным сигналом для калийной отрасли. Это хорошая цена, и мы уверены, что такой уровень поможет обеспечить дальнейшее поступательное развитие как рынка КНР, так и мирового рынка в целом», — отметила Елена Кудрявец.
Соглашение о цене китайского контракта имеет стратегическое значение, так как Китай — крупнейший потребитель калия в мире, а существующая в Китае контрактная система поставок оказывает существенное влияние на развитие мирового рынка минеральных удобрений.
ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 сентября 2018 13:30 3120 Белорусская калийная компания договорилась о...
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