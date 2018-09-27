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В ОАО «Беларуськалий» пройдет фестиваль молодёжного творчества «LoMaeM Cтереотипы».

28.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
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17 сентября 2018 18:24 4833

В ОАО "Беларуськалий" пройдет фестиваль молодёжного творчества «LoMaeM Cтереотипы».

Автор: Эдуард Кидяев.

29 сентября в концертном зале ОАО «Беларуськалий» пройдет фестиваль молодежного творчества «LoMaeM Cтереотипы».

В ОАО «Беларуськалий» пройдет фестиваль молодёжного творчества «LoMaeM Cтереотипы».

В нем примут участие коллективы художественной самодеятельности основного и вспомогательного производства ОАО «Беларуськалий», команды КВН рудоуправлений, команда молодежного общежития, команда вспомогательных цехов, команда «Папины дочки», а также танцевальные коллективы и сольные исполнители. Средний возраст участников — не старше 35 лет. Лауреаты фестиваля будут награждены памятными дипломами и ценными подарками. Все участники фестиваля получат памятные сувениры с логотипом предприятия.

В ОАО «Беларуськалий» пройдет фестиваль молодёжного творчества «LoMaeM Cтереотипы».

Фестиваль проводится с целью популяризации молодежного творчества, выявления талантливой и одаренной молодежи среди работников ОАО «Беларуськалий». В рамках фестиваля пройдут также фотовыставки, выставка картин.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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17 сентября 2018 18:24 4833 В ОАО "Беларуськалий" пройдет фестиваль молодёжного...
 
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