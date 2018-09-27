В ОАО «Беларуськалий» пройдет фестиваль молодёжного творчества «LoMaeM Cтереотипы».

В нем примут участие коллективы художественной самодеятельности основного и вспомогательного производства ОАО «Беларуськалий», команды КВН рудоуправлений, команда молодежного общежития, команда вспомогательных цехов, команда «Папины дочки», а также танцевальные коллективы и сольные исполнители. Средний возраст участников — не старше 35 лет. Лауреаты фестиваля будут награждены памятными дипломами и ценными подарками. Все участники фестиваля получат памятные сувениры с логотипом предприятия.