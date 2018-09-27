|
В ОАО «Беларуськалий» пройдет фестиваль молодёжного творчества «LoMaeM Cтереотипы».
28.09.2018 — Разное | Soligorsk News
17 сентября 2018 18:24 4833
В ОАО "Беларуськалий" пройдет фестиваль молодёжного творчества «LoMaeM Cтереотипы».
29 сентября в концертном зале ОАО «Беларуськалий» пройдет фестиваль молодежного творчества «LoMaeM Cтереотипы».
В нем примут участие коллективы художественной самодеятельности основного и вспомогательного производства ОАО «Беларуськалий», команды КВН рудоуправлений, команда молодежного общежития, команда вспомогательных цехов, команда «Папины дочки», а также танцевальные коллективы и сольные исполнители. Средний возраст участников — не старше 35 лет. Лауреаты фестиваля будут награждены памятными дипломами и ценными подарками. Все участники фестиваля получат памятные сувениры с логотипом предприятия.
Фестиваль проводится с целью популяризации молодежного творчества, выявления талантливой и одаренной молодежи среди работников ОАО «Беларуськалий». В рамках фестиваля пройдут также фотовыставки, выставка картин.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 сентября 2018 18:24 4833 В ОАО "Беларуськалий" пройдет фестиваль молодёжного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)