Оценки «хорошо» и «отлично» получили осиповичские военные на недавнем КШУ

И в армии, и в школе есть условный учебный год, в них дают определенные знания и прививают необходимые навыки. Но если в школе все обычно заканчивается контрольной работой или экзаменом, то в Вооруженных Силах основным показателем качества подготовки выступают полевые выходы и учения.

Обычно полевые выходы со­риентированы по большей час­ти на работу с солдатами, сер­жантами, младшими офицера­ми. Однако в плане подготовки войск существует и еще одна форма экзамена: командно-­штабные учения, направленные на совершенствование согласо­ванной деятельности команди­ров и штабов по управлению подчиненными подразделения­ми, которые на практике вы­полняют весь комплекс долж­ностных обязанностей.

Очередные командно-штаб­ные учения белорусской армии стартовали в первые дни сен­тября, причем это уже были второй-третий этапы: первый прошел в начале года. Теперь военные практиковались в под­готовке и применении войск для отражения возможной аг­рессии. До 7,5 тысяч военных, более 250 единиц бронетанко­вой техники, 30 самолетов и вертолетов — уже только эти цифры позволяют оценить мас­штаб учений. Конечно, не ос­тались в стороне и осиповичские военные.

Гвардейцы в действии

На главный ратный экзамен года от 51 гвардейской артил­лерийской бригады 3 сентября отправилось более 150 военно­служащих во главе с команди­ром соединения гвардии полков­ником Алексеем Ратушным.

Первым своеобразным испы­танием для артиллеристов стал марш до места назначения: поч­ти 50 боевых машин с личным составом успешно преодолели расстояние в 470 километров своим ходом до места временной дислокации на полигоне «Брест­ский». Кроме того, в соответ­ствии со сложившейся обстанов­кой и замыслом учения, 51 абр пришлось вновь перемещаться. В этот раз преодолели 200 км до полигона «Домановский» под Барановичами, причем ехать и занимать район действий дове­лось ночью. Оба марша стали серьезным экзаменом для тех­ники и личного состава, но бри­гада выполнила его на отлично.





В ходе условных боевых дей­ствий осиповичские артилле­ристы плотно взаимодействова­ли с различными воинскими формирования. Так, впервые до­велось работать совместно с 927 центром подготовки и при­менения беспилотных авиаци­онных комплексов по ведению разведки и задержанию дивер­сионно-разведывательных групп условного противника, в качестве которого порой вы­ступала и многим известная 5 бригада специального назна­чения из Марьиной Горки. И даже ночью эффективно при­менялся беспилотный авиаци­онный комплекс «Суперкам», оснащенный инфракрасными камерами. И, хоть все это пока в новинку для 51 абр, благо­даря ее четким слаженным действиям условные диверсан­ты не прошли.







По завершении учения лич­ный состав и техника бригады совершили очередной марш — около 240 км — уже в пункт постоянной дислокации. На тер­ритории военного городка ар­тиллеристов встретили в тор­жественной обстановке. И такой теплый прием от сослуживцев участники КШУ заслужили: на всех этапах учений они достой­но представляли бригаду и по­лучили оценки «хорошо» и «от­лично». Уже в ходе учения на­чальник ракетных войск и артиллерии генерал-майор Генна­дий Козловский поощрил ряд военнослужащих бригады: 4 офицера получили наградные часы, столько же солдат и сер­жантов — медали за успехи и достижения в учениях. Однако заслуживающих отдельного спасибо, конечно же, гораздо больше. Так, например, ка­чественно выполнял задачи и организовывал работу по управ­лению подразделениями, недо­пущению действий ДРГ началь­ник штаба бригады — первый заместитель командира гвардии подполковник Сергей Алексан­дров. Отметило командование бригады и гвардии старших лей­тенантов Дмитрия Сидько, Ан­дрея Башлакова и Владимира Романовича, которые каждый в своем направлении охраняли и обеспечивали бригаду. Проявил себя в ходе выполнения задач по охранению, столкнулся ли­цом к лицу с противником и не допустил проникновения ди­версионной группы гвардии ефрейтор Александр Прокопцов. Но итоги КШУ еще под­водятся, поэтому, безусловно, благодарности получат и дру­гие.

Реактивный опыт

В южном военном городке по соседству с 51 абр распола­гается и 336 реактивная артил­лерийская бригада. И на ко­мандно-штабное учение воен­нослужащие также отправи­лись практически вместе, хоть и задачи были у каждого свои.

Для реактивщиков полевые выходы — дело обычное. 4 сен­тября своим ходом на полигон «Ружанский» двинулся личный состав бригады с гордостью белорусского военпрома — реактив­ной системой залпового огня «По­лонез». Переезд для 336 реабр также был запланирован сцена­рием учения — через несколько дней пришлось переместиться на полигон «Домановский».

График КШУ был серьезным и насыщенным, а задачи воен­нослужащим поступали боевые: поразить вражеский объект. Да, пуски были только виртуальны­ми: дальность стрельбы «Поло­неза» гораздо больше возможной на полигонах страны. Однако вся система действий и команд, от поступления вводной и выезда боевых машин на точку до ус­ловного нажатия «красной кноп­ки», выполнялась от и до. При­мечательно, что попробовать свои силы в «бою» смогли и лей­тенанты, которые всего месяц назад приступили к своим обя­занностям. Недавние выпускни­ки Военной Академии доказали, что это учебное заведение гото­вит хорошие армейские кадры.







Естественно, приходилось обороняться и от диверсионно-­разведывательных групп. 336 бригаде были приданы под­разделения навигационно-топо­графического центра и беспи­лотные авиационные комплек­сы. Совместными усилиями все условно вражеские нападения успешно отразили. Кроме того, с помощью БАК разведывали не только обстановку на своей местности, но и районы услов­ных целей.

Несмотря на то, что опыт учебных боевых действий у 336 реабр богатый, подготовка ко 2-3 этапам КШУ велась око­ло полутора месяцев. А если брать масштабнее, то и на про­тяжении всего армейского учеб­ного года. Ведь и для реактив­щиков этот полевой выход — важный и итоговый. И они чет­ко справились с поставленны­ми задачами. Есть и кого отме­тить. Например, подарочные часы от начальника генштаба генерала-майора Олега Белоко­нева получил майор Александр Кравцов. Проявили себя и под­полковник Дмитрий Задесенец, капитан Александр Марус, старший прапорщик Алексей Алешкевич. Ряд офицеров, пра­порщиков, солдат награжден медалями за активное участие в учениях, других поощрения еще ждут.

* * *







В рамках республиканского командно-штабного учения и 51 гвар­дейская артиллерийская, и 336 реактивная артиллерийская брига­ды успешно справились с задачами подготовки и нанесения огнево­го поражения противнику в различных условиях обстановки. И это в очередной раз доказывает: наши «боги войны» всегда начеку.

Мария ТАЛЕЙКО. Фото из архивов бригад.