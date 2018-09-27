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Оценки «хорошо» и «отлично» получили осиповичские военные на недавнем КШУ
28.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край
И в армии, и в школе есть условный учебный год, в них дают определенные знания и прививают необходимые навыки. Но если в школе все обычно заканчивается контрольной работой или экзаменом, то в Вооруженных Силах основным показателем качества подготовки выступают полевые выходы и учения.
Обычно полевые выходы сориентированы по большей части на работу с солдатами, сержантами, младшими офицерами. Однако в плане подготовки войск существует и еще одна форма экзамена: командно-штабные учения, направленные на совершенствование согласованной деятельности командиров и штабов по управлению подчиненными подразделениями, которые на практике выполняют весь комплекс должностных обязанностей.
Очередные командно-штабные учения белорусской армии стартовали в первые дни сентября, причем это уже были второй-третий этапы: первый прошел в начале года. Теперь военные практиковались в подготовке и применении войск для отражения возможной агрессии. До 7,5 тысяч военных, более 250 единиц бронетанковой техники, 30 самолетов и вертолетов — уже только эти цифры позволяют оценить масштаб учений. Конечно, не остались в стороне и осиповичские военные.
Гвардейцы в действии
На главный ратный экзамен года от 51 гвардейской артиллерийской бригады 3 сентября отправилось более 150 военнослужащих во главе с командиром соединения гвардии полковником Алексеем Ратушным.
Первым своеобразным испытанием для артиллеристов стал марш до места назначения: почти 50 боевых машин с личным составом успешно преодолели расстояние в 470 километров своим ходом до места временной дислокации на полигоне «Брестский». Кроме того, в соответствии со сложившейся обстановкой и замыслом учения, 51 абр пришлось вновь перемещаться. В этот раз преодолели 200 км до полигона «Домановский» под Барановичами, причем ехать и занимать район действий довелось ночью. Оба марша стали серьезным экзаменом для техники и личного состава, но бригада выполнила его на отлично.
В ходе условных боевых действий осиповичские артиллеристы плотно взаимодействовали с различными воинскими формирования. Так, впервые довелось работать совместно с 927 центром подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов по ведению разведки и задержанию диверсионно-разведывательных групп условного противника, в качестве которого порой выступала и многим известная 5 бригада специального назначения из Марьиной Горки. И даже ночью эффективно применялся беспилотный авиационный комплекс «Суперкам», оснащенный инфракрасными камерами. И, хоть все это пока в новинку для 51 абр, благодаря ее четким слаженным действиям условные диверсанты не прошли.
По завершении учения личный состав и техника бригады совершили очередной марш — около 240 км — уже в пункт постоянной дислокации. На территории военного городка артиллеристов встретили в торжественной обстановке. И такой теплый прием от сослуживцев участники КШУ заслужили: на всех этапах учений они достойно представляли бригаду и получили оценки «хорошо» и «отлично». Уже в ходе учения начальник ракетных войск и артиллерии генерал-майор Геннадий Козловский поощрил ряд военнослужащих бригады: 4 офицера получили наградные часы, столько же солдат и сержантов — медали за успехи и достижения в учениях. Однако заслуживающих отдельного спасибо, конечно же, гораздо больше. Так, например, качественно выполнял задачи и организовывал работу по управлению подразделениями, недопущению действий ДРГ начальник штаба бригады — первый заместитель командира гвардии подполковник Сергей Александров. Отметило командование бригады и гвардии старших лейтенантов Дмитрия Сидько, Андрея Башлакова и Владимира Романовича, которые каждый в своем направлении охраняли и обеспечивали бригаду. Проявил себя в ходе выполнения задач по охранению, столкнулся лицом к лицу с противником и не допустил проникновения диверсионной группы гвардии ефрейтор Александр Прокопцов. Но итоги КШУ еще подводятся, поэтому, безусловно, благодарности получат и другие.
Реактивный опыт
В южном военном городке по соседству с 51 абр располагается и 336 реактивная артиллерийская бригада. И на командно-штабное учение военнослужащие также отправились практически вместе, хоть и задачи были у каждого свои.
Для реактивщиков полевые выходы — дело обычное. 4 сентября своим ходом на полигон «Ружанский» двинулся личный состав бригады с гордостью белорусского военпрома — реактивной системой залпового огня «Полонез». Переезд для 336 реабр также был запланирован сценарием учения — через несколько дней пришлось переместиться на полигон «Домановский».
График КШУ был серьезным и насыщенным, а задачи военнослужащим поступали боевые: поразить вражеский объект. Да, пуски были только виртуальными: дальность стрельбы «Полонеза» гораздо больше возможной на полигонах страны. Однако вся система действий и команд, от поступления вводной и выезда боевых машин на точку до условного нажатия «красной кнопки», выполнялась от и до. Примечательно, что попробовать свои силы в «бою» смогли и лейтенанты, которые всего месяц назад приступили к своим обязанностям. Недавние выпускники Военной Академии доказали, что это учебное заведение готовит хорошие армейские кадры.
Естественно, приходилось обороняться и от диверсионно-разведывательных групп. 336 бригаде были приданы подразделения навигационно-топографического центра и беспилотные авиационные комплексы. Совместными усилиями все условно вражеские нападения успешно отразили. Кроме того, с помощью БАК разведывали не только обстановку на своей местности, но и районы условных целей.
Несмотря на то, что опыт учебных боевых действий у 336 реабр богатый, подготовка ко 2-3 этапам КШУ велась около полутора месяцев. А если брать масштабнее, то и на протяжении всего армейского учебного года. Ведь и для реактивщиков этот полевой выход — важный и итоговый. И они четко справились с поставленными задачами. Есть и кого отметить. Например, подарочные часы от начальника генштаба генерала-майора Олега Белоконева получил майор Александр Кравцов. Проявили себя и подполковник Дмитрий Задесенец, капитан Александр Марус, старший прапорщик Алексей Алешкевич. Ряд офицеров, прапорщиков, солдат награжден медалями за активное участие в учениях, других поощрения еще ждут.
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В рамках республиканского командно-штабного учения и 51 гвардейская артиллерийская, и 336 реактивная артиллерийская бригады успешно справились с задачами подготовки и нанесения огневого поражения противнику в различных условиях обстановки. И это в очередной раз доказывает: наши «боги войны» всегда начеку.
Мария ТАЛЕЙКО. Фото из архивов бригад.
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И в армии, и в школе есть условный учебный год, в них дают определенные знания и прививают необходимые навыки. Но если в школе все обычно заканчивается контрольной...
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