Бар «Молот» сдаётся в аренду как готовый бизнес





Помещение бара «Молот», открывшегося в Слуцке весной 2016 года, сдаётся в аренду как готовый бизнес. Соответствующее объявление опубликовано сегодня в разделе «Недвижимость» на сайте SlutskGorod.

Информацию об этом подтвердили владельцы заведения.

Кафе имеет отдельный вход, кухню, онлайн-видеонаблюдение, интернет, современный ремонт и все необходимые удобства. Помещение общей площадью 100 квадратных метров находится на первом этаже и рассчитано на 60 посадочных мест.



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