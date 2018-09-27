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Бар «Молот» сдаётся в аренду как готовый бизнес
28.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Помещение бара «Молот», открывшегося в Слуцке весной 2016 года, сдаётся в аренду как готовый бизнес. Соответствующее объявление опубликовано сегодня в разделе
Информацию об этом подтвердили владельцы заведения.
Кафе имеет отдельный вход, кухню, онлайн-видеонаблюдение, интернет, современный ремонт и все необходимые удобства. Помещение общей площадью 100 квадратных метров находится на первом этаже и рассчитано на 60 посадочных мест.
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Помещение бара «Молот», открывшегося в Слуцке весной 2016 года, сдаётся в аренду как готовый бизнес. Соответствующее объявление опубликовано сегодня в...
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