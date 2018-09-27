Восстановление святынь: молодежь Беларуси помогла привести в порядок мемориалы

В Беларуси завершилась масштабная молодежная акция. Школьники и студенты со всей страны весь год помогали строить храмы, приводили в порядок места массовых захоронений и мемориалы. О результатах работы рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Убрать мусор и сгрести листву. Волонтеры со всей страны приводят в порядок мемориальный комплекс в районе Масюковщина. Чтобы поучаствовать в акции, студенты и школьники отпросились с занятий.

«Я сама согласилась. Нам сказали – желающие. Я захотела и меня взяли», – рассказала участница волонтерского движения «Доброе сердце» Виктория Гришель.

На месте этой братской могилы в годы Великой Отечественной был концентрационный лагерь. Шталаг-352. Один из крупнейших на территории оккупированной Беларуси. Здесь люди умирали от истощения, болезней, издевательств. Этот несломленный солдат тоже погиб. Но снимок, где он с гордо поднятой головой стоит напротив шефа Гестапо Гиммлера, до сих пор помнят миллионы. Историки уверяют, фото сделано здесь – в Масюковщине. В августе 41-ого.

«Мы выбрали такое место – знаковое для молодежи. Молодежь должна знать свою историю, историю своей страны, так как здесь захоронено более 80 тысяч мирных жителей и военных», – сказал куратор волонтерского движения Роман Мамченко.

Заупокойная лития в храме-памятнике Всех святых. И капсулу с землей, где когда-то размещался «Шталаг», закладывают в крипту. Как символ памяти и мира.

«Мы храним и чтим память, и фиксируем те страницы нашей истории, которые для нас не только важны и памятны, но и должны научить молодые поколения тому, как необходимо жить, чтобы не повторить трагических уроков прошлого», – рассказал проитерей, настоятель Всехсвятского прихода Федор Повный.

Это далеко не первый пример, когда белорусская молодежь восстанавливает святыни. Благодаря таким акциям только в этом году благоустроено почти триста культовых объектов по всей стране. Как уверяют в Союзе молодежи, работу будут продолжать. До тех пор, пока не приведут в порядок последний погост.