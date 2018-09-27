Ребёнок отравился, съев жаренные на костре грибы

10-летний мальчик отравился грибами и попал в больницу. Ребёнка уже выписали, его здоровью ничто не угрожает.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59247.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото иллюстрационное

Как сообщили Медиа-Полесью в Столинском районном ЦГиЭ, ребёнок вместе с отцом отдыхал на природе. Мальчик решил пожарить грибы на костре. Нанизав дары леса на прутик, ребёнок осуществил задуманное. Потом и съел «приготовленное». В итоге ему понадобилась помощь медиков, в том числе был госпитализирован в областную больницу.

Грибные блюда – тяжёлая пища. Специалисты не рекомендуют есть грибы, ни детям, ни беременным и кормящим женщинам, ни пожилым людям. А перед употреблением обязательно надо провести термическую обработку.

Как отмечает зав. отделом гигиены Столинского районного ЦГиЭ Анатолий Гайкевич, свежие грибы – продукт скоропортящийся, поэтому обработку собранных грибов необходимо проводить не откладывая, их варку осуществлять дважды, не менее 50 минут каждый раз, при этом сливая отвар. И только после этого можно готовить различные блюда из грибов.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59247.php

Читать полностью в источнике с фото:





Что надо знать, собирая грибы

* Не следует собирать грибы в черте города, возле транспортных магистралей, промышленных предприятий, складов ядохимикатов, мусорных свалок и в местах несанкционированной торговли. Если вы все же собирали грибы в этих местах, то в обязательном порядке проверьте их на наличие радионуклидов.

* Собираясь в лес, выясните радиационную обстановку. Необходимо помнить об особенности грибов в их способности аккумулировать токсичные вещества и радионуклиды. Так, грибы подразделяются на 4 основные группы. К первой и второй группе относятся сильно накапливающие грибы: поддубники, польские, свинушки, маслята, моховики, грузди, зеленки, волнушки, лисички. Предпочтение при сборе грибов необходимо отдавать третей и четвертой группам по способности накопления цезия-137: опятам, подосиновикам, сыроежкам, подзеленкам и белым грибам. Шампиньоны, рядовки, зонтики отличаются наименьшим накоплением радионуклидов.

* Берите только известные Вам съедобные грибы, молодые и целые. При сборе тщательно осматривайте каждый экземпляр.

* Не пробуйте на вкус незнакомые грибы. Следите за тем, чтобы дети не ели и не пробовали любые сырые грибы.

* Самым опасным грибом для человека является бледная поганка. Этот гриб легко можно спутать с сыроежками, шампиньонами. Смертность при отравлении очень высокая до 90%.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59247.php

Читать полностью в источнике с фото:





Отравление 10-летнего мальчика грибами – это единственный на сегодняшний день случай отравления грибами на Столинщине. По данным Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, жертвами отравления грибами на Брестчине стали пять человек.

При любом подозрении на отравление грибами обязательно обращайтесь за медицинской помощью. До приезда врача надо очистить больному желудок – дать выпить литр воды и вызвать рвоту, обеспечить постельный режим.

Тяжесть отравления зависит от состояния здоровья и возраста пострадавшего, количества съеденных грибов, от условий, в которых они выросли. В тяжелых случаях смерть наступает через 3-4 дня, при более легком отравлении и своевременном лечении на 5-12 день наступает выздоровление.