ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ребёнок отравился, съев жаренные на костре грибы

28.09.2018 19:18 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

10-летний мальчик отравился грибами и попал в больницу. Ребёнка уже выписали, его здоровью ничто не угрожает.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59247.php

Ребёнок отравился, съев жаренные на костре грибы

Фото иллюстрационное

Как сообщили Медиа-Полесью в Столинском районном ЦГиЭ, ребёнок вместе с отцом отдыхал на природе. Мальчик решил пожарить грибы на костре. Нанизав дары леса на прутик, ребёнок осуществил задуманное. Потом и съел «приготовленное». В итоге ему понадобилась помощь медиков, в том числе был госпитализирован в областную больницу.

Грибные блюда – тяжёлая пища. Специалисты не рекомендуют есть грибы, ни детям, ни беременным и кормящим женщинам, ни пожилым людям. А перед употреблением обязательно надо провести термическую обработку.

Как отмечает зав. отделом гигиены Столинского районного ЦГиЭ Анатолий Гайкевич, свежие грибы – продукт скоропортящийся, поэтому обработку собранных грибов необходимо проводить не откладывая, их варку осуществлять дважды, не менее 50 минут каждый раз, при этом сливая отвар. И только после этого можно готовить различные блюда из грибов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59247.php

Ребёнок отравился, съев жаренные на костре грибы

Что надо знать, собирая грибы

* Не следует собирать грибы в черте города, возле транспортных магистралей, промышленных предприятий, складов ядохимикатов, мусорных свалок и в местах несанкционированной торговли. Если вы все же собирали грибы в этих местах, то в обязательном порядке проверьте их на наличие радионуклидов.

* Собираясь в лес, выясните радиационную обстановку. Необходимо помнить об особенности грибов в их способности аккумулировать токсичные вещества и радионуклиды. Так, грибы подразделяются на 4 основные группы. К первой и второй группе относятся сильно накапливающие грибы: поддубники, польские, свинушки, маслята, моховики, грузди, зеленки, волнушки, лисички. Предпочтение при сборе грибов необходимо отдавать третей и четвертой группам по способности накопления цезия-137: опятам, подосиновикам, сыроежкам, подзеленкам и белым грибам. Шампиньоны, рядовки, зонтики отличаются наименьшим накоплением радионуклидов.

* Берите только известные Вам съедобные грибы, молодые и целые. При сборе тщательно осматривайте каждый экземпляр.

* Не пробуйте на вкус незнакомые грибы. Следите за тем, чтобы дети не ели и не пробовали любые сырые грибы.

* Самым опасным грибом для человека является бледная поганка. Этот гриб легко можно спутать с сыроежками, шампиньонами. Смертность при отравлении очень высокая до 90%.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59247.php

Ребёнок отравился, съев жаренные на костре грибы

Отравление 10-летнего мальчика грибами – это единственный на сегодняшний день случай отравления грибами на Столинщине. По данным Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, жертвами отравления грибами на Брестчине стали пять человек.

При любом подозрении на отравление грибами обязательно обращайтесь за медицинской помощью. До приезда врача надо очистить больному желудок – дать выпить литр воды и вызвать рвоту, обеспечить постельный режим.

Тяжесть отравления зависит от состояния здоровья и возраста пострадавшего, количества съеденных грибов, от условий, в которых они выросли. В тяжелых случаях смерть наступает через 3-4 дня, при более легком отравлении и своевременном лечении на 5-12 день наступает выздоровление.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10-летний мальчик отравился грибами и попал в больницу. Ребёнка уже выписали, его здоровью ничто не угрожает. Фото иллюстрационное Как сообщили Медиа-Полесью в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зброя, яна ж страляе…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика