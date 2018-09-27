Сельчанин решил подработать на уборке свеклы и умер в поле

57-летний лунинчанин, отправившийся на сезонные заработки по уборке свеклы в Ганцевичский р-н, умер прямо на поле.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59246.php

Читать полностью в источнике с фото:

Трагический инцидент случился на минувшей неделе неподалеку от д. Чудин Ганцевичского р-на: местные жители обнаружили в свекольном поле тело мужчины, приехавшего на сезонную подработку.

Прибывшая бригада медиков скорой помощи констатировала смерть работника. Как удалось выяснить сотрудникам милиции, мужчине внезапно стало плохо – он упал и скончался. Осматривая место происшествия, следователи не выявили признаков, свидетельствующих о том, что смерть сельчанина носила насильственный характер.

По факту смерти мужчины инициировано проведение проверки с судмедэкспертизой, с целью установления точной причины смерти гражданина.