В Ленинском районе чествовали людей мудрого возраста

«Золотая пора» - возраст зрелых, мудрых людей. День пожилых людей часто называют праздником третьего возраста. Поэты сравнивают пожилой возраст с осенью, осенью жизни. Так и идут они рядом: Осень года и Осень жизни.



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Накануне Международного Дня пожилых людей в кинотеатре «Беларусь» прошло торжественное мероприятие. В зале - ветераны Великой Отечественной войны и труда. Каждый из них внес свой личный вклад в красоту и величие нашего города и Ленинского района. Это они строили фабрики и заводы, разбивали сады и скверы. Об этом знают и будут помнить внуки и правнуки, потому что их воспитывает старшее мудрое поколение. Спасибо вам за это!



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Присутствующих поздравили: глава администрации Ленинского района г. Бреста – Геннадий Борисюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь - Леонид Брич, председатель Брестского городского Совета депутатов – Николай Красовский, заместитель председателя областного совета ветеранов – Николай Никончук, председатель городского совета ветеранов – Мария Гладун, председатель Совета ветеранов Ленинского района – Валентина Карпук. Помимо пожеланий здоровья и счастья, выступающие отметили, что все в жизни зависит от человека, ведь можно в 30 стать стариком, а можно и в 90 быть молодым.

Теплые слова и поздравления были сказаны Татьяной Кожановой, директором территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района, в адрес супругов Рыбалка, проживших вместе 50 лет.

Праздничное настроение зрителям дарили коллективы художественной самодеятельности учреждений образований района, а также брестские артисты – Владимир Махнач, Марина Житенева, Константин Казанцев, Дмитрий Марчук, Анна Мисевич, вокальный ансамбль «Фортуна» Брестского отделения Белорусской железной дороги.