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В пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ уделят особое внимание контролю соблюдения автолюбителями и мотоциклистами ПДД

28.09.2018 19:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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В пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Наряды ДПС уделят особое внимание контролю соблюдения автолюбителями и мотоциклистами скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59242.php

В пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ уделят особое внимание контролю соблюдения автолюбителями и мотоциклистами ПДД


Кроме того, 28-30 сентября будет проводиться массированная отработка трассы М-6 "Минск-Гродно".

Наряды ГАИ нацелены на пресечение любых нарушений водителями Правил дорожного движения. Предусмотрено выставление нарядов ДПС в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках. При несении службы будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.

Наряды спецподразделения ДПС «Стрела» также примут участие в отработке трасы М-6, однако и районы Брестской области не останутся без внимания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59242.php

В пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ уделят особое внимание контролю соблюдения автолюбителями и мотоциклистами ПДД


В связи с интенсивным дорожным движением на загородных дорогах настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми. Обеспечить безопасную перевозку детей и пристегнуться всем сидящим в автомобиле.

Пешеходам необходимо обозначать себя световозвращающими элементаит. И помните: размещать световозвращающие подвески, повязки, браслеты, значки и др. необходимо так, чтобы они были видны водителю, а не закрыты складками одежды, сумками или зонтами.

Безопасных Вам выходных!

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Наряды ДПС уделят особое внимание контролю соблюдения...
 
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