В пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ уделят особое внимание контролю соблюдения автолюбителями и мотоциклистами ПДД

В пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Наряды ДПС уделят особое внимание контролю соблюдения автолюбителями и мотоциклистами скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.



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Кроме того, 28-30 сентября будет проводиться массированная отработка трассы М-6 "Минск-Гродно".



Наряды ГАИ нацелены на пресечение любых нарушений водителями Правил дорожного движения. Предусмотрено выставление нарядов ДПС в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках. При несении службы будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.

Наряды спецподразделения ДПС «Стрела» также примут участие в отработке трасы М-6, однако и районы Брестской области не останутся без внимания.



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В связи с интенсивным дорожным движением на загородных дорогах настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми. Обеспечить безопасную перевозку детей и пристегнуться всем сидящим в автомобиле.



Пешеходам необходимо обозначать себя световозвращающими элементаит. И помните: размещать световозвращающие подвески, повязки, браслеты, значки и др. необходимо так, чтобы они были видны водителю, а не закрыты складками одежды, сумками или зонтами.



Безопасных Вам выходных!