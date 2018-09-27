Минчанину на открытии нового магазина Apple продали демо-версию iPad

Сегодня в минском торговом центре Green City открылся самый большой в Беларуси магазин Apple со статусом Premium Reseller. В честь этого события первым покупателям на три дня предложили скидки на ряд аппаратов Apple, в том числе — на планшет iPad. Один из покупателей пожаловался, что ему продали демо-версию устройства.



Фото использовано в качестве иллюстрации

По словам покупателя, он заранее забронировал планшет на сайте i-Store, провел в очереди около часа и забрал гаджет. При включении обнаружилось, что на нем установлен демонстрационный контент (картинки, видео, программы).

На демо-версиях установлена специальная версия ОС, которая не позволяет удалять или загружать на них какие-либо приложения, хотя устройства уже поставляются с предустановленными сторонними программами. Демонстрационная iOS не позволяет изменять некоторые настройки устройства (к примеру, вы не можете установить пароль для разблокировки или добавить отпечаток пальца), и периодически на его экране появляется заставка.

Недовольный клиент утверждает, что перед покупкой его никто об этом не предупреждал, и только после обращения в службу поддержки ему предложили прийти в любой из магазинов i-Store, где консультанты все настроят и установят стандартную версию iOS. Минчанину пообещали, что на весь процесс уйдет не более десяти минут.



Фото коробки от iPad, который сегодня купили на открытии нового i-Store

Мы попросили прокомментировать ситуацию представителей магазина. В i-Store нам разъяснили, что демо-версии планшетов сегодня на самом деле продавались как акционные товары. Но физически они ничем не отличаются от обычных модификаций устройств, поставляются в закрытых запечатанных коробках с акцизами и идентичным комплектом поставки.

Кроме того, на них распространяется такая же гарантия, как на обычные устройства. Единственное различие — в установленной модификации операционной системы, надписи «Demo» на коробке и заранее загруженном демо-контенте.

В i-Store заявляют, что заранее предупреждают клиентов о том, что те покупают «демо-планшеты». Но возможно, в спешке один из консультантов сегодня забыл это сделать. Кроме того, если товар не соответствует ожиданиям клиента и коробка не была вскрыта, в i-Store готовы вернуть деньги.

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