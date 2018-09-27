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Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос
Новости России. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов показал квартиру своего детства, которая находится в Сочи.
Видеоэкскурсию по дому артист
По словам исполнителя, в этой старой квартире ремонт не делался больше 40 лет. На стене висят аутентичные плакаты, наклейки, маски, которые коллекционировал его папа, и ковер.
Андрей Григорьев-Апполонов:
Андрей Григорьев-Апполонов приехал и решил разобраться, что к чему. «Чего простаивать – можно сделать ремонт и сдавать».
Известный музыкант показал комнату, в которой жил с 10 до 18 лет, кровать, на которой спал, телевизор, который переключал ногами, и стол, за которым делал уроки.
Кроме того в квартире в хорошем состоянии сохранилась швейная машинка.
Андрей Григорьев-Апполонов:
Скоро будет закончен ремонт.
«Кто первый снимать квартиру?», шутя, спрашивает рыжий из «Иванушек».
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Новости России. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов показал квартиру своего детства, которая находится в Сочи. Видеоэкскурсию по дому...
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