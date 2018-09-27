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Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос

28.09.2018 18:34 — Разное | СТВ  
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Новости России. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов показал квартиру своего детства, которая находится в Сочи.

Видеоэкскурсию по дому артист показал на своей странице в Instagram.  

По словам исполнителя, в этой старой квартире ремонт не делался больше 40 лет. На стене висят аутентичные плакаты, наклейки, маски, которые коллекционировал его папа, и ковер.

Андрей Григорьев-Апполонов:
Как шутят мои сочинские друзья – это музей-квартира Апполонова. Прожил в ней всё детство и юность, до 20 лет. Пора делать ремонт! Авось пригодится.

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос
Фото: instagram.com/apollonov_ag

Андрей Григорьев-Апполонов приехал и решил разобраться, что к чему. «Чего простаивать – можно сделать ремонт и сдавать».

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос
Фото: instagram.com/apollonov_ag

Известный музыкант показал комнату, в которой жил с 10 до 18 лет, кровать, на которой спал, телевизор, который переключал ногами, и стол, за которым делал уроки.

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос
Фото: instagram.com/apollonov_ag

Кроме того в квартире в хорошем состоянии сохранилась швейная машинка.

Андрей Григорьев-Апполонов:
Квартира-музей! Экскурсия продолжается! Сестричка мне шила штаны на этой машинке!

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос
Фото: instagram.com/apollonov_ag

Скоро будет закончен ремонт.

 «Кто первый снимать квартиру?», шутя, спрашивает рыжий из «Иванушек».

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос
Фото: instagram.com/apollonov_ag

Их плакат точно висел у вас на стене. Как сегодня выглядят популярные музыканты 2000-х? (смотрите и ностальгируйте здесь)

 
 
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Новости России. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов показал квартиру своего детства, которая находится в Сочи. Видеоэкскурсию по дому...
 
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