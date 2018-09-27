Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос

Новости России. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов показал квартиру своего детства, которая находится в Сочи.

Видеоэкскурсию по дому артист показал на своей странице в Instagram.

По словам исполнителя, в этой старой квартире ремонт не делался больше 40 лет. На стене висят аутентичные плакаты, наклейки, маски, которые коллекционировал его папа, и ковер.

Андрей Григорьев-Апполонов:

Как шутят мои сочинские друзья – это музей-квартира Апполонова. Прожил в ней всё детство и юность, до 20 лет. Пора делать ремонт! Авось пригодится.



Фото: instagram.com/apollonov_ag

Андрей Григорьев-Апполонов приехал и решил разобраться, что к чему. «Чего простаивать – можно сделать ремонт и сдавать».



Фото: instagram.com/apollonov_ag

Известный музыкант показал комнату, в которой жил с 10 до 18 лет, кровать, на которой спал, телевизор, который переключал ногами, и стол, за которым делал уроки.



Фото: instagram.com/apollonov_ag

Кроме того в квартире в хорошем состоянии сохранилась швейная машинка.

Андрей Григорьев-Апполонов:

Квартира-музей! Экскурсия продолжается! Сестричка мне шила штаны на этой машинке!



Фото: instagram.com/apollonov_ag

Скоро будет закончен ремонт.

«Кто первый снимать квартиру?», шутя, спрашивает рыжий из «Иванушек».



Фото: instagram.com/apollonov_ag