|
В кафе в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком: два человека погибли
Новости России. На внутриквартальном трубопроводе произошел дефект, в результате чего затопило подвал дома, где и находится кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не все посетители успели быстро покинуть помещение – два молодых человека погибли, обварившись кипятком. На месте ЧП работают следователи. Причины, приведшие к трагедии, устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. На внутриквартальном трубопроводе произошел дефект, в результате чего затопило подвал дома, где и находится кафе, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)