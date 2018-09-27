В кафе в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком: два человека погибли

Новости России. На внутриквартальном трубопроводе произошел дефект, в результате чего затопило подвал дома, где и находится кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге два 20-летних посетителя кафе погибли из-за прорыва трубы с горячей водой





Не все посетители успели быстро покинуть помещение – два молодых человека погибли, обварившись кипятком. На месте ЧП работают следователи. Причины, приведшие к трагедии, устанавливаются.