Повторная трансплантация сердца впервые выполнена в Беларуси

В Беларуси впервые выполнена повторная пересадка сердца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси со ссылкой на главного кардиолога Минздрава, доктора медицинских наук, профессора, академика НАН Беларуси и директора РНПЦ "Кардиология" Александра Мрочека.

"Ретрансплантация сердца выполнена в Беларуси впервые. Проведение такой операции для Беларуси - шаг в будущее, новые перспективы для кардиохирургии и трансплантологии. Теперь появилась возможность помогать тем пациентам, которым ранее уже трансплантировали сердца", - говорится в сообщении.

Как прогнозируется, в перспективе потребность в этом вырастет: за почти 10 лет практики в РНПЦ выполнено более 300 трансплантаций сердца. Девятилетняя выживаемость - 75%. В будущем этим пациентам может потребоваться повторная операция.

В Минздраве отметили, что мужчине, которому потребовалась повторная пересадка сердца, впервые выполнили трансплантацию в 2013 году.

"Все это время он жил полноценной жизнью, работал. Недавно у него начала развиваться васкулопатия трансплантата. Было принято решение вновь пересадить новое сердце, что и было сделано 23 сентября", - отметили в ведомстве.

Операция прошла успешно. Мужчина переведен в терапевтическое отделение.