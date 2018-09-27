Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Швеции из-за возгорания двигателя

Самолет авиакомпании SAS совершил экстренную посадку в шведском городе Лулео из-за загоревшегося двигателя, сообщает местное издание Aftonbladet.

"Самолет авиакомпании SAS совершил экстренную посадку в городе Лулео из-за возгорания одного из двигателей во время полета. Воздушное судно приземлилось на одном двигателе. Никто из пассажиров не пострадал, их отправят в место назначения другим рейсом", - пишет издание.

Лайнер вылетел рано утром в пятницу из аэропорта Кируна в северной части Швеции в Стокгольм. По данным портала, один из двигателей был неисправен еще в начале полета, через 15 минут в пути он перегрелся, из-за чего и произошло возгорание. Пилот отключил двигатель, и самолет приземлился в Лулео.