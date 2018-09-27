McDonald`s уберет ненатуральное из своих бургеров, но не всё

Пока это правило будет распространяться только на семь классических бургеров: гамбургер, чизбургер, двойной чизбургер, биг мак и др. Всего в меню McDonald's их более десяти.





Проблемными ингредиентами, состав которых пришлось скорректировать, были сыр, булочки и соус, говорится в сообщении. Однако компания отмечает, что соленые огурцы будут по-прежнему будут приготовлены с использованием искусственного консерванта.





«Мы добились значительных успехов в развитии качества наших продуктов питания», – приводятся в сообщении слова президента McDonald's в США Криса Кемпичински.





Компания пытается изменить свой образ на более здоровый, чтобы остановить спад продаж на своем основном рынке - в США, объясняет The Wall Street Journal.



