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Объявлен конкурс по продаже госпакета акций «Купалинки»

28.09.2018 18:57 — Разное | Партизан  
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Госкомимущества известило о проведении конкурса по продаже принадлежащих государству акций солигорского предприятия по производству трикотажных изделий – ОАО «Купалинка».

Продается 84,46 процента акций, начальная цена – 1,85 млн рублей. Конкурс состоится 15 ноября 2018 года в Минске. Документы для участия в нем надо подать до 16.00 5 ноября.

По условиям, победитель конкурса в течение трех лет со дня заключения договора купли-продажи должен внести в уставный фонд ОАО «Купалинка» не менее 10 млн рублей.

Из них 5,2 млн должны пойти на обновление (реконструкцию, модернизацию) основных средств, включая производственное оборудование, еще 4,8 млн — на пополнение оборотных средств.

Инвестор также обязуется обеспечить экспорт продукции предприятия за 2021 год в объеме не менее 3 млн долларов США и создать к концу 2021-го не менее 40 дополнительных рабочих мест.

А кроме того, среднемесячную зарплату в 1919-1921 годах не ниже уровня среднемесячной зарплаты работников производств текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха в Беларуси.

Плюс сохранить торговую марку «Купалинка» и видов производственной деятельности общества с возможностью ее перепрофилирования.

Еще одним пунктом является обеспечение роста объемов производства по итогам 2021 года к уровню 2018-го в денежном выражении не менее 20 процентов.

Чистая прибыль ОАО «Купалинка» за 2017 год составила 159 тысячи рублей, а среднесписочная численность работников предприятия – 746 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Госкомимущества известило о проведении конкурса по продаже принадлежащих государству акций солигорского предприятия по производству трикотажных изделий – ОАО...
 
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