Объявлен конкурс по продаже госпакета акций «Купалинки»

Продается 84,46 процента акций, начальная цена – 1,85 млн рублей. Конкурс состоится 15 ноября 2018 года в Минске . Документы для участия в нем надо подать до 16.00 5 ноября.





По условиям, победитель конкурса в течение трех лет со дня заключения договора купли-продажи должен внести в уставный фонд ОАО «Купалинка» не менее 10 млн рублей.





Из них 5,2 млн должны пойти на обновление (реконструкцию, модернизацию) основных средств, включая производственное оборудование, еще 4,8 млн — на пополнение оборотных средств.





Инвестор также обязуется обеспечить экспорт продукции предприятия за 2021 год в объеме не менее 3 млн долларов США и создать к концу 2021-го не менее 40 дополнительных рабочих мест.





А кроме того, среднемесячную зарплату в 1919-1921 годах не ниже уровня среднемесячной зарплаты работников производств текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха в Беларуси.





Плюс сохранить торговую марку «Купалинка» и видов производственной деятельности общества с возможностью ее перепрофилирования.





Еще одним пунктом является обеспечение роста объемов производства по итогам 2021 года к уровню 2018-го в денежном выражении не менее 20 процентов.





Чистая прибыль ОАО «Купалинка» за 2017 год составила 159 тысячи рублей, а среднесписочная численность работников предприятия – 746 человек.