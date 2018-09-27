Александр Алесин: Беларуси отводится роль передового плацдарма

"Вопрос безопасности - это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства", - заявил по итогам саммита глав государств СНГ в Душанбе Александр Лукашенко.





"Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем (Путиным). Я не буду конкретизировать, но лично мы общались именно по этому вопросу", - проговорился Лукашенко.





Значит, Москва все-таки пробила создание российской военной базы в Беларуси? Комментирует военный обозреватель Александр Алесин.













- Предполагаю, Россию и Беларусь больше всего беспокоит проектируемая база американской бронетанковой дивизии, которую Польша просит создать на востоке страны. Россия, я полагаю, очень встревожена возможным появлением американской базы в Польше. В этой ситуации Лукашенко некуда маневрировать и уклоняться, он получил на встрече в Сочи экономические преференции. Недаром Бабич сказал, что «все подвешенные вопросы решены». Единственное, что нужно России от Беларуси и за что она готова платить – это соблюдение геостратегических интересов, выполнение роли передового плацдарма. Похоже, что вопрос из плоскости обсуждения переходит в плоскость практической реализации.





- В чем заключается роль передового плацдарма?





- 1 июня министр иностранных дел Беларуси Макей сделал резкое заявление, смысл которого заключается в следующем: если в Польше будет создаваться американская база, будут приниматься соответствующие решения.

Полагаю, что Россия будет просить создать в Беларуси базу (возможно, и не одну) для ракетных бригад сухопутных войск, вооруженных оперативно-тактическими комплексами «Искандер». Хотя, по российским неофициальным данным, Шойгу (министр обороны РФ. - БП) просит целое соединение, дивизию со всеми средствами усиления, и даже фронтовую авиацию. Но, я думаю, это было бы слишком вызывающе в глазах мирового общественного мнения и провоцирующим шагом. Тем более, что американская база пока не появилась, американцы официально и не дали согласия. Мне кажется, вывод российских ракетных бригад на территорию Беларуси – наиболее адекватный оперативный дешевый шаг. Если же появится база, то ракеты прибудут из России в Беларусь за 8-10 часов; они могут быть готовы к стрельбе буквально через несколько десятков минут после марша.





Кроме того, в западных районах Беларуси имеется материальная база, которая осталась от ракетных комплексов «Ока», «Эльбрус», которые базировались в советское время: и казарменный фонд, и сеть подъездных путей, и ангары. Думаю, такой вариант будет более быстрым, дешевым и не столь вызывающим. Но появление российских ракет рассматривается как зеркальный ответ на действия американцев: чтобы создать полноценную военную базу, нужны 1,5-2 миллиарда долларов – столько, сколько готовы потратить и американцы. Русский солдат, конечно, не нуждается в таком уровне комфорта, как американцы, но базы нужны для хранения материальных ресурсов, боеприпасов…





- Речь идет о российских военных базах под российской юрисдикцией?





- А вот здесь ситуация сложнее. Существует белорусско-российская совместная группировка сухопутных войск, которая выдвигается на территорию Беларуси в случае возникновения особого периода, то есть угрозы возникновения войны. Все российские части, выдвигающиеся в Беларусь, формально должны подчиняться командованию белорусской армии. Эта группировка создается при белорусской армии и для усиления белорусской армии. Чтобы нахождение российских войск выглядело не так обидно, возможно, эти части будут подчиняться командованию совместной белорусско-российской группировки. И для международного потребления, но самое главное – для внутреннего потребления. Думаю, Лукашенко и Путин тоже озабочены тем, чтобы такие действия выглядели менее вопиюще.





- Похоже, именно военные базы и стали предметом торга в Сочи…





- Думаю, россияне просили многое, но в итоге нашли компромисс, который устроил бы белорусскую сторону. Все-таки размещение целого соединения, даже мотострелкового (сотни танков!), еще больше обострит ситуацию в регионе. А вот появление российских войск после создания американской базы будет легче продать мировому сообществу.