С 1 октября повышаются пошлины на нефть и нефтепродукты

постановлении Совмина от 27 сентября № 702. Соответствующее решение содержится вСовмина от 27 сентября № 702.





Ставка на сырую нефть будет повышена со 130 до 137,5 доллара за тонну. Пошлина на прямогонный бензин – с 71,5 до 75,6 доллара, на товарные бензины – с 39 до 41,2 доллара.





Пошлина на легкие, средние дистилляты увеличится с 39 до 41,2 доллара за тонну. Такая же установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.





В предыдущий раз ставки пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они были снижены.



