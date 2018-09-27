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С 1 октября повышаются пошлины на нефть и нефтепродукты

28.09.2018 18:31 — Разное | Партизан  
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Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 27 сентября № 702.

Ставка на сырую нефть будет повышена со 130  до 137,5 доллара за  тонну. Пошлина на прямогонный бензин – с 71,5 до 75,6 доллара, на товарные бензины – с 39 до 41,2 доллара.

Пошлина на легкие, средние дистилляты увеличится с 39 до 41,2 доллара за тонну. Такая же установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они были снижены.


 
 
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Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
 
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