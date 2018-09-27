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С 1 октября повышаются пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Соответствующее решение содержится в
Ставка на сырую нефть будет повышена со 130 до 137,5 доллара за тонну. Пошлина на прямогонный бензин – с 71,5 до 75,6 доллара, на товарные бензины – с 39 до 41,2 доллара.
Пошлина на легкие, средние дистилляты увеличится с 39 до 41,2 доллара за тонну. Такая же установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они были снижены.
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Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
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