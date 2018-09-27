Уроженка Беларуси начала в США карьеру актрисы кино

Картина соревнуется в конкурсной программе в секции художественных фильмов. Победители во всех категориях станут известны вечером в пятницу 28 сентября.

Фильм повествует о молодой американской поэтессе, живущей в Берлине. Она надеется выиграть престижный литературный грант, но ситуацию осложняют борьба с конкуренткой, нехватка денег, арест за шоплифтинг и проблемы с бывшими бойфрендами.

Сценаристом, продюсером, режиссером и монтажером фильма выступил Джордан Блэйди, оператором – Кристиан Хак. Главную мужскую роль исполнил Морган Кранц.

Как рассказала Даша Некрасова в одном из своих интервью, она родилась в Минске и эмигрировала в США в возрасте 4 лет. Затем жила и воспитывалась в Лас-Вегасе.





Девушка рассказывает, что является актрисой и поэтессой. В себе ей нравятся способность к сопереживанию и верность своим друзьям.





Еще в одном источнике сказано, что родители Некрасовой – белорусские акробаты.

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Даша Некрасова в фильме «Мягкость тел». Источник: tickets.lafilmfestival.com





Даша снялась также в ряде других картин. Например, сыграла главную роль в фильме «Шаткий дворец», который вышел в 2018 году и был представлен на South by Southwest Film Festival.





А в 2016-м снялась в главной роли в короткометражке «Звук синего, зеленого, красного». Он получил специальную награду жюри на Brooklyn Horror Film Festival.