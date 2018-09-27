|
Уроженка Беларуси начала в США карьеру актрисы кино
Главную роль в фильме «Мягкость тел», представленном на проходящем сейчас в США фестивале независимого кино Los Angeles Film Festival, исполняет уроженка Беларуси Даша Некрасова.
Картина соревнуется в конкурсной программе в секции художественных фильмов. Победители во всех категориях станут известны вечером в пятницу 28 сентября.
Фильм повествует о молодой американской поэтессе, живущей в Берлине. Она надеется выиграть престижный литературный грант, но ситуацию осложняют борьба с конкуренткой, нехватка денег, арест за шоплифтинг и проблемы с бывшими бойфрендами.
Сценаристом, продюсером, режиссером и монтажером фильма выступил Джордан Блэйди, оператором – Кристиан Хак. Главную мужскую роль исполнил Морган Кранц.
Как рассказала Даша Некрасова в одном из своих интервью, она родилась в Минске и эмигрировала в США в возрасте 4 лет. Затем жила и воспитывалась в Лас-Вегасе.
Девушка рассказывает, что является актрисой и поэтессой. В себе ей нравятся способность к сопереживанию и верность своим друзьям.
Еще в одном источнике сказано, что родители Некрасовой – белорусские акробаты.
#1#
Даша Некрасова в фильме «Мягкость тел». Источник: tickets.lafilmfestival.com
Даша снялась также в ряде других картин. Например, сыграла главную роль в фильме «Шаткий дворец», который вышел в 2018 году и был представлен на South by Southwest Film Festival.
А в 2016-м снялась в главной роли в короткометражке «Звук синего, зеленого, красного». Он получил специальную награду жюри на Brooklyn Horror Film Festival.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главную роль в фильме «Мягкость тел», представленном на проходящем сейчас в США фестивале независимого кино Los Angeles Film Festival, исполняет уроженка Беларуси Даша...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)