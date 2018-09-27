Итальянец переспал с шестью тысячами женщин и умер во время секса



Маурицио Занфанти Фото: Pasquale Bova / Ropi / Globallookpress.com

Занфанти был известен под прозвищем Ромео из Римини и утверждал, что за свои 63 года переспал с шестью тысячами женщин. Свою карьеру плейбоя он начал в 17 лет в 1970-х годах, тогда он работал промоутером ночного клуба в известном курортном городе Римини.Занфанти хвастался, что в «удачное лето» занимался сексом с 200 женщин. Его рекорд — 207 женщин за сезон.В 2016 году в интервью он заявил, что считает, что сделал для продвижения туризма в Римини больше, чем сотни туристических агентств.Зимой Занфанти подрабатывал в туристических агентствах Скандинавии. Он был столь известен, что в Швеции установили его восковую фигуру.Занфанти скончался во время секса с 23-летней туристкой из Восточной Европы. У него случился сердечный приступ, девушка вызвала скорую, но врачи не смогли его спасти. Его друзья заявили, что мужчина хотел бы уйти из жизни именно так.