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Итальянец переспал с шестью тысячами женщин и умер во время секса
Маурицио Занфанти Фото: Pasquale Bova / Ropi / Globallookpress.com
Занфанти был известен под прозвищем Ромео из Римини и утверждал, что за свои 63 года переспал с шестью тысячами женщин. Свою карьеру плейбоя он начал в 17 лет в 1970-х годах, тогда он работал промоутером ночного клуба в известном курортном городе Римини.
Занфанти хвастался, что в «удачное лето» занимался сексом с 200 женщин. Его рекорд — 207 женщин за сезон.
В 2016 году в интервью он заявил, что считает, что сделал для продвижения туризма в Римини больше, чем сотни туристических агентств.
Зимой Занфанти подрабатывал в туристических агентствах Скандинавии. Он был столь известен, что в Швеции установили его восковую фигуру.
Занфанти скончался во время секса с 23-летней туристкой из Восточной Европы. У него случился сердечный приступ, девушка вызвала скорую, но врачи не смогли его спасти. Его друзья заявили, что мужчина хотел бы уйти из жизни именно так.
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Самый известный плейбой Италии Маурицио Занфанти умер во время секса с очередной поклонницей.
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