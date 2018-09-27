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Аналитики констатируют снижение популярности России среди иностранных туристов

28.09.2018 19:58 — Разное | Интерфакс  
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Популярность России как туристического направления в зарубежных странах снизилась, говорится в докладе "Оценка влияния въездного туризма на экономику России" Аналитической службы при правительстве РФ.

"Официальная статистика демонстрирует, что популярность РФ как туристического направления в последние годы снизилась. Это подтверждается сокращением числа въездных туристских поездок (с 26,9 млн в 2015 г. до 24,4 млн в 2017 г.). В первом полугодии 2018 г., по данным Росстата, тенденция к снижению количества въездных туристских поездок продолжилась: если в январе-июне 2017 г. число въездных туристских поездок в Россию было 10,95 млн, то в том же периоде 2018 г. - 10,92 млн", - говорится в тексте доклада.

При этом аналитики ожидают, что посещение России в рамках ЧМ-2018 потенциально может побудить футбольных болельщиков вернуться в страну уже с целью туризма.

Согласно данным министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, приведенным в докладе, для посещения мундиаля иностранными гражданами было заказано 843 тыс. паспортов болельщиков. Наиболее активными при этом были болельщики из Китая, США, Мексики, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Колумбии, Германии и Перу.

В докладе также указывается, что в первом полугодии 2018 года в топ-5 стран по количеству граждан, въехавших в Россию с целью туризма, вошли Китай (28,5%, или 448,0 тыс. граждан), Германия (10,4%, или 163,7 тыс.), Республика Корея (7,4%, или 116,8 тыс.), США (5,7%, или 90,1 тыс.), Израиль (3,7%, или 58,5 тыс.)", - говорится в докладе.

 
 
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Популярность России как туристического направления в зарубежных странах снизилась, говорится в докладе "Оценка влияния въездного туризма на экономику России"...
 
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