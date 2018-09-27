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УЕФА оштрафовал белорусскую федерацию футбола на 3 тысячи евро

28.09.2018 19:54 — Разное | Интерфакс  
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Штраф в размере 3 тысяч евро возложен на Ассоциацию "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) за неподобающее поведение болельщиков сборной Беларуси в матче с Молдовой.

"Сегодня в Дом футбола поступило уведомление о том, что по итогам заседания Контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА от 27 сентября 2018 года было принято решение применить в отношении Ассоциации «Белорусская федерация футбола» дисциплинарное наказание в виде штрафа в размере 3000 Евро за использование на гостевом фанатском секторе пиротехнических изделий в ходе матча Лиги наций УЕФА с участием национальных сборных Молдовы и Беларуси", - сообщили в АБФФ.

Матч Молдова – Беларусь прошел в Кишиневе 11 сентября 2018 года.

Причиной наказания стали инциденты с использованием пиротехнических изделий болельщиками сборной Беларуси.

Данное решение вынесено в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Дисциплинарного кодекса УЕФА.

Ближайшие матчи сборная Беларуси проведет в Минске 12 и 15 октября против Люксембурга и Молдовы. АБФФ обратилась с убедительной просьбой к болельщикам не нарушать положения Дисциплинарного кодекса УЕФА, а также соблюдать правила общественного порядка.

 
Теги: Минск
 
 
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Штраф в размере 3 тысяч евро возложен на Ассоциацию "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) за неподобающее поведение болельщиков сборной Беларуси в матче с...
 
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