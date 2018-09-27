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Новости экономики за 28.09.2018

28.09.2018 20:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината успешно завершена уникальная транспортная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадку доставлен первый из двух стволопроходческих комплексов. Ввиду больших габаритов машины, транспортировка груза выполнялась по частям на 42-х фурах.

Новости экономики за 28.09.2018

БОЛЬШОЙ ГРУЗ

Сейчас на территории строящегося объекта выполняется укрупнительная сборка, затем комплекс пройдёт тестовый контроль. Стоит отметить, что в такой модификации стволопроходческие комплексы будут использоваться впервые в мире. Нежинский ГОК станет вторым в Беларуси предприятием по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 миллионов тонн в год. Строительство запущено в 2016 году.

Новости экономики за 28.09.2018

ШКОЛА ЭКСПОРТА

Школа экспорта 28 сентября приняла своих первых учеников. Проект – идея Центра делового образования Белорусской торгово-промышленной палаты. Задача номер один – помочь предприятиям реализовать потенциал на внешних рынках сбыта. Рассказать о моделях развития деловых отношений с покупателями и создать своеобразный климат маркетинга. На возможность получить новые знания и профессиональные подсказки откликнулись представители 94 организаций. Среди них государственные предприятия и владельцы частного бизнеса.

Новости экономики за 28.09.2018

БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ НОЧЬ

В Минске с 1 октября вводится запрет на ночную продажу алкоголя. С 23 до 7-ми не будет продаваться даже пиво. Ограничение не распространяется на кафе и рестораны, но только если спиртное будет продаваться на разлив. То есть купить бутылку собой не получится. Ее нужно будет распить на месте. Эксперимент продлиться год, после чего на основе анализа данных органов внутренних дел будет оценена его эффективность.

Новости экономики за 28.09.2018

ПОКУПАТЬ ИЛИ НЕТ?

После всплеска покупательской активности в августе, в сентябре серьезных изменений на столичном рынке недвижимости не произошло. Однако эксперты обращают внимание на то, что количество выставленных на продажу квартир перевалило за 7 тысяч. Для Минска это переломный показатель. Если спрос уменьшится, а предложение продолжит накапливаться, то цены могут пойти вниз. Специалисты сейчас однозначно советуют продавцам не пытаться поднять цену. В нынешних условиях это может растянуть продажу квартиры на неопределённый срок.

Новости экономики за 28.09.2018

ПЛАТА ЗА ЛЕНЬ

Беларусбанк решил предпринять еще одну попытку победить очереди в своих отделениях и простимулировать граждан самостоятельно обучиться пользованию ЕРИП. Теперь, если вы захотите оплатить через кассу некоторые услуги, с вас возьмут комиссию 1 рубль. При оплате, через инфокиоск, или интернет и мобильные приложения комиссия взиматься не будет.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината успешно завершена уникальная транспортная операция, сообщили в программе Новости...
 
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