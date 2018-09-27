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Потомки белорусов, покинувших родину 120 лет назад вернулись в Буда-Кошелёвский район, чтобы заложить аллею памяти
Новости Беларуси. Сибирские кедры на белорусской земле. Потомки наших соотечественников, которые еще в конце 19-го века отправились обживать тайгу, приехали на Родину предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостей из России принимают в Рогини – это небольшой поселок в Буда-Кошелевском районе. В память о тех, кто когда-то покинул, но совсем не забыл белорусскую землю, здесь заложили аллею: саженцы привезли из тайги, ставшей белорусам второй родиной.
Александр Добриян, СТВ:
Колонизаторов имперские власти освобождали от налогов и давали землю. Вечную тайгу трудолюбивые белорусы превратили в урожайные нивы. Дед Надежды Шаманской – Иван Новиков – был первым ребенком, рожденным белорусами на новом месте. За три поколения в ее семье она первая, кто ступил на землю предков.
Надежда Шаманская, житель Тюменской области (Россия):
Надо сказать что вновь испеченные сибиряки старались не терять связь с Родиной. Когда 1928-ом году Рогинь сгорела дотла, те самые переселенцы приехали восстанавливать родную деревню. На память привезли из тайги саженцы сибирской лиственницы и заложили целую аллею.
Елена Новикова, житель Санкт-Петербурга (Россия):
Елена Новикова настоящий летописец этой удивительной истории. Это она увлекла и объединила общей историей сибиряков с белорусскими корнями. В 2017 году она сама впервые побывала в Рогини, в этот приезд на землю предков привезли пихты и кедры, а также землю с сибирских подворий каждой из 24-ех семей, когда-то покинувших Беларусь.
Николай Воробьев, житель Тюменской области (Россия):
Несмотря на вековую разлуку, на родине предков сибирских земляков приняли с открытым сердцем.
Анастасия Ковалева житель деревни Рогинь:
Валентина Шабловская, житель деревни Рогинь:
Нынешний приезд сибиряков, второй за два года. В планах присмотреть в Рогине дом и сделать его общим местом сбора потомков белорусских сибиряков. Эти встречи помогают понять людям, почему белорусы, никогда не видевшие Беларуси, из поколения в поколение передают любовь к родине далёких предков. Найти свое место на земле.
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Потомки белорусов, покинувших родину 120 лет назад вернулись в Буда-Кошелёвский район, чтобы заложить аллею памяти
Новости Беларуси. Сибирские кедры на белорусской земле. Потомки наших соотечественников, которые еще в конце 19-го века отправились обживать тайгу, приехали на...
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