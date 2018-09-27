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Плойка и волосы: что выбрать для защиты – спрей или лосьон?

28.09.2018 19:56 — Разное | СТВ  
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-модельер Анатолий Лазарев.

Анатолий Лазарев, парикмахер-модельер:
Самый главный вредитель это, всё-таки, плойки, именно такие плоские плойки.

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:
Если бы наши клиентки брали к плойкам специальный препарат, то, что мы видим на чемпионатах, как гель или спрей это шикарно!

Анатолий Лазарев:
Я рекомендовал бы минимизировать воздействие, даже несмотря на то, что есть сейчас очень много спреев и лосьоны специальные. Либо их должно быть большое количество нанесено на волосы. Но даже при большом количестве, всё равно, лучше чтобы это не было достаточно частым. Конечно, если вам нужно по роду деятельности постоянно, тогда лучше выбирать лучшую защиту. Лосьоны, на мой взгляд, лучше защищают волос, потому что они микроплёнкой покрывают этот волос, структуру закрывают. И под термовоздействием немножко заплавляется волос. Как ламинирование, если говорить профессиональным языком.

Какие причёски сейчас в моде и почему стоит заплетать осенью косички?

 
 
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-модельер – Анатолий Лазарев. Анатолий Лазарев,...
 
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