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Мужские причёски-2018: «Основным трендом являются удлинённые волосы»

28.09.2018 19:55 — Разное | СТВ  
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-модельер Анатолий Лазарев.

Какую причёску лучше носить мужчинам?

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:
Сегодня возвращается мужская мода на «канадку». Это – длина волос.

Анатолий Лазарев, парикмахер-модельер:
На нашем профессиональном языке, это когда присутствует некая длина и присутствует наполнение. Всё зависит от функционала и стиля жизни, который предпочитает мужчина, потому что я бы, всё-таки, делил на целевые группы. Мужчины более взрослые, которые участвуют в процессе создания бизнеса своей компании, либо топ-менеджеры, у них будут классические прически. Я рекомендую меньше стричься машинками. Те ребята, которые связаны с творчеством, предпочитают более короткие, контрастные стрижки. Короткие волосы отходят, сейчас основным трендом являются удлинённые волосы, на 10-15 см. Фронтальная зона –длина волос 10-15 см и там можно сделать пляжную укладку. Лёгкая волна абсолютная классика.

Какие причёски сейчас в моде и почему стоит заплетать осенью косички?

Мужские причёски-2018: «Основным трендом являются удлинённые волосы»

 
 
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-модельер – Анатолий Лазарев. Какую причёску...
 
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