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Изменяющая жена вызвала такси и напоролась на мужа-водителя

28.09.2018 20:06 — Разное | UDF  
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Фото: Mike Segar / Reuters
В Колумбии женщина и ее любовник вызвали такси до мотеля, а водителем машины оказался ее муж. Об этом сообщило издание El Espectador.

Колумбийка по имени Йеми (Yeimy) и ее любовник Хесус Барриос (Jesús Barrios) из города Барранкилья скрывали свой роман больше года, пока во вторник, 25 сентября, не попались на глаза мужу изменщицы. Женщина не знала, что ее супруг подрабатывает извозом, используя машину и аккаунт друга по имени Леонардо в Uber. До того как водитель приехал к ним, любовники внимательно изучили аккаунт Леонардо и пришли к выводу, что никто из них с ним не знаком.

Муж и жена узнали друг друга, только когда пара села в такси. Версии разных источников о том, что произошло дальше, отличаются. Одни пишут, что парочке удалось сбежать от разгневанного мужа, а другие — что Йеми и супруг вышли из машины и начали скандалить.

В марте 2017 года сообщалось о работающей водителем Uber американке, которая случайно подвезла любовницу своего парня к нему домой. Когда она увидела, как бойфренд встречает девушку, то увезла с собой ее багаж.

 
 
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В Колумбии женщина и ее любовник вызвали такси до мотеля, а водителем машины оказался ее муж.
 
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