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АБФФ дисквалифицировала форварда сборной Беларуси и оштрафовала директора минского "Торпедо"
28 сентября в Белорусской федерации футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам, передает
По итогам заседания дисквалификациям и денежному штрафу были подвергнуты два футболиста и руководитель одного из клубов высшей лиги.
Нападающий «Шахтера» и сборной Беларуси Денис Лаптев дисквалифицирован на 1 матч в высшей лиге за удаление
Лаптева удалили в первом тайме, а в перерыве он подкараулил судью в подтрибунном помещении и резко высказал ему свое недовольство. Корреспондент
Видео:
Полузащитник минского «Торпедо» Борис Цыганков дисквалифицирован на 3 матча за прямую красную карточку
Директор минского Андрей Салангин дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 50 базовых величин (1225 рублей) за угрозу физической расправы над главным арбитром Сергеем Стецуриным в перерыве
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28 сентября в Белорусской федерации футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам.
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