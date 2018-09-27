28 сентября в Белорусской федерации футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам, передает пресс-служба АБФФ.

По итогам заседания дисквалификациям и денежному штрафу были подвергнуты два футболиста и руководитель одного из клубов высшей лиги.

Нападающий «Шахтера» и сборной Беларуси Денис Лаптев дисквалифицирован на 1 матч в высшей лиге за удаление в матче 1/8 финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо».

Лаптева удалили в первом тайме, а в перерыве он подкараулил судью в подтрибунном помещении и резко высказал ему свое недовольство. Корреспондент Tribuna.com заснял эмоциональный момент на видео.

Видео: Alex Gurin

Полузащитник минского «Торпедо» Борис Цыганков дисквалифицирован на 3 матча за прямую красную карточку в игре 22-го тура чемпионата Беларуси против БАТЭ. Он грубо прыгнул в ноги футболисту борисовчан Станиславу Драгуну.

Директор минского Андрей Салангин дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 50 базовых величин (1225 рублей) за угрозу физической расправы над главным арбитром Сергеем Стецуриным в перерыве матча 22-го тура против БАТЭ . Запись об этом в послематчевый протокол внесла судейская бригада.