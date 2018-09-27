|
До 50 млн аккаунтов в "Фейсбуке" взломаны неизвестными хакерами
Компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и получили доступ к примерно 50 млн аккаунтов.
В компании заявили, что не знают, кто стоит за взломом.
Facebook обнаружила уязвимость в четверг и обратилась в полицию.
В пятницу пользователям, которых компания считает потенциальными объектами вторжения, было предложено войти в Сеть заново.
Глава отдела безопасности Facebook Гай Розен сообщил, что в настоящее время уязвимость устранена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В компании заявили, что не знают, кто стоит за взломом. Facebook обнаружила уязвимость в четверг и обратилась в полицию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)