Компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и получили доступ к примерно 50 млн аккаунтов.



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В компании заявили, что не знают, кто стоит за взломом.

Facebook обнаружила уязвимость в четверг и обратилась в полицию.

В пятницу пользователям, которых компания считает потенциальными объектами вторжения, было предложено войти в Сеть заново.

Глава отдела безопасности Facebook Гай Розен сообщил, что в настоящее время уязвимость устранена.