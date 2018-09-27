ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Берлускони накануне дня рождения купил футбольный клуб

28.09.2018 21:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони завершил приобретение клуба «Монца». Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на пресс-службу инвестиционного холдинга политика Fininvest.


Сильвио Берлускони. Фото: Reuters

Основанная Берлускони компания выкупила все 100% акций клуба третьего по силе итальянского футбольного дивизиона (серия «С»). Совет директоров «Монцы» возглавил бывший президент клуба Никола Коломбо, в него вошли младший брат Сильвио Берлускони — Паоло, а также бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани. Последнего назначили гендиректором футбольного клуба.

В какую сумму экс-премьеру обошелся «Монца» — неизвестно, но несколько дней назад итальянская La Gazzetta dello Sport указывала, что за покупку Берлускони отдаст не менее 2,5−3 миллиона евро.

Таким образом, бывший глава итальянского правительства завершил сделку по покупке нового футбольного клуба за день до своего дня рождения: в субботу, 29 сентября, Берлускони исполнится 82 года.

«Монца» — не первый футбольный актив Сильвио Берлускони. С 1986 по 2017 год он был владельцем «Милана». За это время клуб успел выйти из серии «В», восемь раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Лигу чемпионов и трижды завоевывал Межконтинентальный кубок по футболу. В прошлом году Берлускони продал 99,93% акций «Милана» консорциуму китайских инвесторов. Перед сделкой футбольный клуб оценивали в 740 миллионов евро​.

«Монца» был основан в 1912 году. Клуб никогда не выступал в серии «А» — высшем дивизионе итальянской футбольной лиги.

Сильвио Берлускони считается одним из богатейших людей Италии, журнал Forbes оценивает его состояние в 6,8 миллиардов долларов. Семья Берлускони контролирует основанный им холдинг Fininvest — одну из крупнейших компаний Италии. Помимо нее, у Берлускони есть бакновские и медиаактивы.

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость сделки не раскрывается, однако, по данным СМИ, бывший премьер-министр Италии мог отдать за "Монцу" не менее €2,5-3 млн
 
Новости дня
Новости разные
 
"Фейсбук" сообщил, что хакеры три дня назад получили доступ к данным примерно 50 млн аккаунтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика