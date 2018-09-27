Берлускони накануне дня рождения купил футбольный клуб

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони завершил приобретение клуба «Монца». Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на пресс-службу инвестиционного холдинга политика Fininvest.



Сильвио Берлускони. Фото: Reuters

Основанная Берлускони компания выкупила все 100% акций клуба третьего по силе итальянского футбольного дивизиона (серия «С»). Совет директоров «Монцы» возглавил бывший президент клуба Никола Коломбо, в него вошли младший брат Сильвио Берлускони — Паоло, а также бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани. Последнего назначили гендиректором футбольного клуба.

В какую сумму экс-премьеру обошелся «Монца» — неизвестно, но несколько дней назад итальянская La Gazzetta dello Sport указывала, что за покупку Берлускони отдаст не менее 2,5−3 миллиона евро.

Таким образом, бывший глава итальянского правительства завершил сделку по покупке нового футбольного клуба за день до своего дня рождения: в субботу, 29 сентября, Берлускони исполнится 82 года.

«Монца» — не первый футбольный актив Сильвио Берлускони. С 1986 по 2017 год он был владельцем «Милана». За это время клуб успел выйти из серии «В», восемь раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Лигу чемпионов и трижды завоевывал Межконтинентальный кубок по футболу. В прошлом году Берлускони продал 99,93% акций «Милана» консорциуму китайских инвесторов. Перед сделкой футбольный клуб оценивали в 740 миллионов евро​.

«Монца» был основан в 1912 году. Клуб никогда не выступал в серии «А» — высшем дивизионе итальянской футбольной лиги.

Сильвио Берлускони считается одним из богатейших людей Италии, журнал Forbes оценивает его состояние в 6,8 миллиардов долларов. Семья Берлускони контролирует основанный им холдинг Fininvest — одну из крупнейших компаний Италии. Помимо нее, у Берлускони есть бакновские и медиаактивы.