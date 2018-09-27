Сохранение святынь в Беларуси: Почему молодежь ухаживает за памятниками

В Беларуси прошла молодежная акция по восстановлению святынь. Как возникла идея акции памяти, в эфире телеканала «МИР 24» рассказала секретарь Центрального комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Александра Гончарова.

- С чего все началось, и кто стоял у истоков этой идеи?

Александра Гончарова: Наша акция – республиканский проект «Восстановление святынь Беларуси» – родилась в 2013 году, у истоков стоял Союз молодежи с Белорусской православной церковью. А уже в 2016 году проект получил поддержку аппарата уполномоченного по делам религий республики, присоединились основные конфессии.

- Добровольцев искать было сложно?

Александра Гончарова: Акция традиционная, и наши ребята из волонтерского движения «Доброе сердце» об этом знают, поэтому не составило трудности. Каждый город, каждая деревня присоединились к акции. В этом году поучаствовало порядка трех тысяч волонтеров по всей территории Беларуси.

- Никого уговаривать не пришлось? Люди сами пришли и сделали доброе дело?

Александра Гончарова: Да, на самом деле было так. Это шло от чистого сердца, от души. Ребята благоустраивали культовые объекты, братские захоронения. 26 сентября собрались в Минске для подведения итогов акции. Мы благоустроили братское захоронение в Масюковщине, где был лагерь военнопленных Шталаг-352. Положили в крипту храма-памятника капсулу с землей с этого захоронения.

- Говорят, для участия в акции студенты отпрашивались с занятий.

Александра Гончарова: Действительно, такие случаи были. Съехались ребята из всех областей, поэтому многим пришлось отпрашиваться с учебы и с работы.

Интервью полностью смотрите в видеоролике.