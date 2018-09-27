Плачь и смотри: Внешний госдолг Беларуси сейчас, 10 и 22 года назад

Внешний государственный долг на 1 сентября составил 16,6 млрд долларов.





Чтобы понять, насколько быстро растут наши долги, приведем еще две цифры.





10 лет назад госдолг за 2008 год составлял 3 млрд 718,9 млн долларов.





22 года назад за 1996 год он был 946,9 млн долларов.





Это все, что нужно знать об уникальности белорусской экономической модели.