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Лукашенко рассказал о чем «в конфиденциальном порядке» говорил с Путиным в Душанбе

28.09.2018 21:01 — Разное | Партизан  
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Двусторонняя встреча с российским президентом прошла 28 сентября на полях саммита СНГ.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, Александр Лукашенко пообщался также с президентом Молдовы Игорем Додоном. А в кулуарах саммита дал краткое интервью представителям российского телевидения.

— Вопрос безопасности — это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства, — заявил в Лукашенко.

— Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем (Путиным). Я не буду конкретизировать, но лично мы общались именно по этому вопросу, — уточнил президент.

Глава белорусского государства также отметил, что в сфере безопасности довлеют и прочие факторы, в том числе военные.

— Возьмите у нас — об этом много сейчас на саммите говорили, не один президент. И я там об этом говорил, и Нурсултан Абишевич (Назарбаев). Вопросы востока Украины, вопросы Приднестровья, особенно Нагорного Карабаха. Нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы. И многие другие, — сказал белорусский лидер.

 

 
 
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Двусторонняя встреча с российским президентом прошла 28 сентября на полях саммита СНГ.
 
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