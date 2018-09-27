В Поставском районе перезахоронят больше 100 солдат, погибших во время Первой мировой войны

belta.by . Во время поисковых работ в мае-июле 2018 года, которые проводили специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона ВС Беларуси, в Поставском районе были обнаружены останки 106 солдат Русской императорской армии, сообщает





– Погибших в боях в нашем районе солдат перезахоронят на городском кладбище близ деревни Макаровцы, – рассказала Татьяна Горошко, директор Краеведческого музея Поставского района.





Солдаты погибли в 1916 году. Кроме останков в могилах были найдены иконки, погоны, нательные крестики, монеты и гильзы от патронов с бумажными записками, по которым удалось узнать имена некоторых бойцов. Сейчас ищут их родных.



