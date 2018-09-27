"Еврорадио" . Речь о II Европейских играх (первые Игры прошли в 2015-м в Баку), передает





"Их проведение — большая честь для Беларуси, — цитирует слова главы государства его пресс-служба. — Вы знаете, что в нашей стране активно поддерживается и пропагандируется развитие спорта. Мы убеждены, что он является инструментом укрепления доверия и взаимопонимания между народами".









Фото: president.gov.by





Александр Лукашенко пригласил лидеров стран СНГ поучаствовать в торжественных церемониях открытия и закрытия Игр (они пройдут на минском стадионе "Динамо"). "Надеюсь, что вам удастся посетить и сами состязания", — сказал белорусский руководитель.