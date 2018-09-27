|
Лукашенко пригласил лидеров стран СНГ на "грандиозное спортивное мероприятие"
В Душанбе на саммите глав СНГ Александр Лукашенко пригласил лидеров стран СНГ приехать в Беларусь в июне 2019 года на "грандиозное спортивное мероприятие".
Речь о II Европейских играх (первые Игры прошли в 2015-м в Баку), передает
"Их проведение — большая честь для Беларуси, — цитирует слова главы государства его пресс-служба. — Вы знаете, что в нашей стране активно поддерживается и пропагандируется развитие спорта. Мы убеждены, что он является инструментом укрепления доверия и взаимопонимания между народами".
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко пригласил лидеров стран СНГ поучаствовать в торжественных церемониях открытия и закрытия Игр (они пройдут на минском стадионе "Динамо"). "Надеюсь, что вам удастся посетить и сами состязания", — сказал белорусский руководитель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Душанбе на саммите глав СНГ Александр Лукашенко пригласил лидеров стран СНГ приехать в Беларусь в июне 2019 года на "грандиозное спортивное мероприятие".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)