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Лукашенко пригласил лидеров стран СНГ на "грандиозное спортивное мероприятие"

28.09.2018 20:49 — Разное | Партизан  
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В Душанбе на саммите глав СНГ Александр Лукашенко пригласил лидеров стран СНГ приехать в Беларусь в июне 2019 года на "грандиозное спортивное мероприятие".

Речь о II Европейских играх (первые Игры прошли в 2015-м в Баку), передает "Еврорадио".

"Их проведение — большая честь для Беларуси, — цитирует слова главы государства его пресс-служба. — Вы знаете, что в нашей стране активно поддерживается и пропагандируется развитие спорта. Мы убеждены, что он является инструментом укрепления доверия и взаимопонимания между народами".


Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко пригласил лидеров стран СНГ поучаствовать в торжественных церемониях открытия и закрытия Игр (они пройдут на минском стадионе "Динамо"). "Надеюсь, что вам удастся посетить и сами состязания", — сказал белорусский руководитель.

 
 
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В Душанбе на саммите глав СНГ Александр Лукашенко пригласил лидеров стран СНГ приехать в Беларусь в июне 2019 года на "грандиозное спортивное мероприятие".
 
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