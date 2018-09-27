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Хакеры получили доступ к 50 миллионам аккаунтов Facebook
Хакеры получили доступ приблизительно к 50 миллионам аккаунтов Facebook, информирует в пятницу компания.
Они воспользовались уязвимостью в коде социальной сети. Взлом был обнаружен в четверг, тогда же Facebook обратилась в полицию. Пока неизвестно, кто стоит за масштабной акцией.
В компании утверждают, что проблема в безопасности ликвидирована, сообщает
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Хакеры получили доступ приблизительно к 50 миллионам аккаунтов Facebook, информирует в пятницу компания.
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