Очертания эмблемы остались прежними, но теперь на гербе "блауграны" не будет аббревиатуры FCB. Кроме того, синие и гранатовые полоски стали шире, а мяч в центре эмблемы стал более объемным.





РИА Новости , ссылаясь на твиттер "Барселоны". Окончательно проект новой эмблемы должен быть утвержден 20 октября. Последний раз эмблема "Барселоны" изменялась в 2002 году, — отмечает, ссылаясь на твиттер "Барселоны".







