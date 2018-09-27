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Полоски шире, мяч объемнее. "Барселона" обновила клубный логотип
Футбольный клуб "Барселона" представила новый логотип, который будет использоваться "сине-гранатовыми", начиная с сезона-2019/20.
Очертания эмблемы остались прежними, но теперь на гербе "блауграны" не будет аббревиатуры FCB. Кроме того, синие и гранатовые полоски стали шире, а мяч в центре эмблемы стал более объемным.
Окончательно проект новой эмблемы должен быть утвержден 20 октября. Последний раз эмблема "Барселоны" изменялась в 2002 году, — отмечает
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Футбольный клуб "Барселона" представила новый логотип, который будет использоваться "сине-гранатовыми", начиная с сезона-2019/20.
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