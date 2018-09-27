|
"Будущая первая ракетка мира". У Арины Соболенко появилась англоязычная фан-страница в твиттере
У белорусской теннисистки Арины Соболенко (20 ВТА) появилась англоязычная фан-страница в твиттере.
В описании профиля авторы указали, что Соболенко — будущая первая ракетка мира. А пока ведущие размещают статистику, результаты матчей с участием Арины, интересные факты и гифки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусской теннисистки Арины Соболенко (20 ВТА) появилась англоязычная фан-страница в твиттере.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)