Нацбанк сообщил о реорганизации «Альфа-Банка» и «Хоум Кредита»

Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Нацбанка. Указанное решение принято постановлением Правления от 14 сентября 2018 г. № 414.





В соответствии с этим документом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет произведена запись о прекращении деятельности ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит».





Постановление № 414 вступает в силу с 28 сентября 2018 г.





Напомним, информация о том, что акционеры Альфа-Банка достигли соглашения с международной группой «Хоум Кредит» о покупке контрольного пакета акций в дочерней структуре «Хоум Кредит» в Беларуси – ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит», появилась в начале июня.





Сделка была завершена в том же месяце. Альфа-Банк стал владельцем 100% акций в уставном фонде ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит».