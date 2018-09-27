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Нацбанк сообщил о реорганизации «Альфа-Банка» и «Хоум Кредита»
Национальный банк Беларуси принял решение о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ЗАО «Альфа–Банк», связанных с реорганизацией путем присоединения к нему ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит».
Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Нацбанка. Указанное решение принято постановлением Правления от 14 сентября 2018 г. № 414.
В соответствии с этим документом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет произведена запись о прекращении деятельности ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит».
Постановление № 414 вступает в силу с 28 сентября 2018 г.
Напомним, информация о том, что акционеры Альфа-Банка достигли соглашения с международной группой «Хоум Кредит» о покупке контрольного пакета акций в дочерней структуре «Хоум Кредит» в Беларуси – ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит», появилась в начале июня.
Сделка была завершена в том же месяце. Альфа-Банк стал владельцем 100% акций в уставном фонде ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит».
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Национальный банк Беларуси принял решение о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ЗАО «Альфа–Банк», связанных с реорганизацией путем...
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