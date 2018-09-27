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Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

28.09.2018 20:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Главные политические новости дня 28 сентября приходят из Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Взаимодействие в СНГ надо синхронизировать с интеграцией в Большой Евразии. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая участие в саммите глав государств Содружества. Беларусь в этом старейшем интеграционном объединении делает ставку на экономику. Ну и конечно безопасность. Сегодня эта тема, пожалуй, выходит на первый план. И здесь очень важно искать совместные рецепты.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Крепкое рукопожатие и дружеское объятие. Так здороваются только хорошо знающие друг друга лидеры. Саммит проходит в резиденции Эмомали Рахмона – дворец называется «Кохи Сомон». Фотографирование на фоне цветущего сада – хорошая иллюстрация настроения президентов и решимости выполнять совместно поставленные задачи. Их много.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

На полях саммита СНГ Александр Лукашенко провел ряд двусторонних переговоров. В объективы камер попала встреча с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Президенты обсудили экономические вопросы.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Повестка заседания насчитывает около 20 вопросов. В СНГ, с одной стороны, усиливается экономическая интеграция. Товарооборот между государствами Содружества в 2017 году вырос почти на 25 %. С другой стороны, есть сложности.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Например, статус в организации Украины. От нее никто не приехал. Ну и кризисная обстановка в мировой торговле. Это санкции, ограничения... Словом экономические войны. Они сказываются на всех, но вместе противостоят – эффективнее.  

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Эмомали Рахмон: «В период председательства Таджикистана было проведено почти 40 заседаний отраслевых советов»

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Переговоры в узком составе были ограничены для работы журналистов. СМИ записали только протокольную часть, на которой говорил хозяин Саммита Эмомали Рахмон. Выступление Александра Лукашенко на видео не попало. Журналисты на саммите в Душанбе сумели перехватить белорусского Президента в момент, когда он переходил из зала в зал.

Александр Лукашенко: «Вопрос безопасности – это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита»

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Не приехали на Саммит президенты Туркменистана и Украины. Однако впервые в заседании принимают участие новые лидеры Кыргызстана и Армении – Жээнбеков и Пашинян. Блок тем по безопасности СНГ должен придать новый импульс сотрудничеству в борьбе с распространением наркотиков, киберпреступностью, торговлей людьми и незаконной миграцией. Страны наметили ссовместные меры вплоть до 23-го года.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Эффективность безопасности помогает и экономике. Кстати, теперь у СНГ есть конвенция о сотрудничестве в исследовании космоса. От зондирования земли до полетов на орбиту представителей той или иной страны Содружества.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:    Содружество наших стран в освоении космического пространства в мирных целях имеет прочную основу в виде общей школы космических исследований, единых технических стандартов, многолетних научных и производственных связей.

Эти факторы говорят о большом потенциале взаимодействия в космической сфере. Основной целью такого взаимодействия является содействие социально-экономическому развитию наших стран за счет эффективного использования космических технологий, рузультатов космических исследований.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

За Минском давно закрепилось звание универсальной переговорной площадки. Не только потому, что у нас размещена штаб–квартира Содружества. Имидж интеграционного центра у Беларуси и в СНГ, и в Европе. Не однократно в белорусской столице принимались решения, которые придавали нашей интеграции еще более глубинный характер.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Курс на интеграцию всегда подпитывал Содружество. Александр Лукашенко предложил активизировать подготовку к подписанию обновленного Меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ. Документ ускорит получение информации о развитии евразийской интеграции. А значит оценка перспектив наращивания сотрудничества будет объективнее.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Следует определить направления для сопряжения возможностей наших стран с крупными международными проектами, в первую очередь с Экономическим поясом Шелкового пути.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Сегодня главы государств СНГ подписали заявление по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. Именно этот международный документ в 1948 году заложил универсальные стандарты в области прав человека и основных свобод. Принята и концепция поддержки молодежного волонтерского движения в Содружестве. Она охватит много областей – от спорта до охраны окружающей среды.

Пользуясь случаем Александр Лукашенко пригласил своих коллег в Минск. В 2019-м будет хороший повод встретиться в Беларуси.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Александр Лукашенко:
С 21 по 30 июня 2019 года в Минске состоится грандиозное спортивное мероприятие – Вторые Европейские игры.  Их проведение – большая честь для Беларуси. Вы знаете, что в нашей стране активно поддерживается и пропагандируется развитие спорта. Он является инструментом укрепления доверия и взаимопонимания между народами. Приглашаю всех вас принять участие в торжественных церемониях открытия и закрытия Игр.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

2020-ый год выпадает на знаковый для всех постсоветских государств юбилей. Поэтому в СНГ он будет Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной. Упор сделают на патриотическом воспитании молодежи, а также донесении правды о событиях и итогах войны.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Михаил Швыдкой, официальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству:
План подготовки к 70-летию победы включает в себя два важных обстоятельства – выпуск общей медали к 75-летию победы для всех стран Содружества. В этом проекте плана есть просьба – выступить всем главам государств Содружества с обращением к народам наших стран и народам мира в связи с 75-летием Победы.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Сотрудничество в СНГ будет широко подкрепляться гуманитарными акциями. Пройдут форумы творческой и научной интеллигенции. Запустят несколько конкурсов и программ в области культуры, образования, науки, спорта и массовых коммуникаций. Планируется создать четыре центра по подготовке и повышению квалификации кадров. Один из них может появиться в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Председательство в СНГ переходит к Туркменистану. Следующей столицей Саммита станет Ашхабад.

Политика, экономика или партнерство: какие важные вопросы обсуждали главы стран СНГ на саммите в Душанбе?

Евгений Горин, СТВ:
За годы сотрудничество в СНГ приобрело много разных форм, но потенциал по-прежнему раскрыт только на малую часть. Итоги Саммита глав СНГ в Душанбе создают дополнительные условия для роста.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главные политические новости дня 28 сентября приходят из Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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